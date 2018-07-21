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Да ладно?! Россияне назвали Лукашенко самым эффективным политиком

Александр Лукашенко стал первым в списке лидеров наиболее эффективных в отстаивании интересов своей страны. Соответствующее голосование проходило на сайте информационного агентства "Альтаир" (Россия), сообщает БЕЛТА.

Исследование стартовало 8 мая. У интернет-пользователей спросили, кто из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны.

В первые дни лидировал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако уже вскоре вперед вышел Александр Лукашенко. Затем преимущество главы белорусского государства постепенно, но неуклонно возрастало.

В итоге Президент Беларуси стал первым с результатом 29,9%. У Си Цзиньпина второй результат - 18,7%. Третьим стал руководитель КНДР Ким Чен Ын, набравший 13,5%.

Президент США Дональд Трамп набрал 7,2% голосов и разместился на четвертой позиции. Вариант "Другой" получил 6,2%.

Альтернативное информационное агентство Иркутской области ("Альтаир") учреждено в январе 2012 года, сайт - лидер среди политических новостей Иркутска и области.

На сайте агентства отмечается, что на нем ежедневно размещают оперативную, эксклюзивную, точную, разнообразную информацию о политических, экономических, социально-культурных событиях в жизни Иркутска и Прибайкалья.


20:17 21/07/2018






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