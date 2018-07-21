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Порошенко подписал соглашение с Нидерландами по делу MH17

Закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами определяет рамки международного правового сотрудничества по делу о крушении малайзийского лайнера MH17.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании катастрофы рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”. Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба украинского президента.

Ратификация соглашения обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обеих стран. Документ определяет порядок и особенности уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к уничтожению самолета, в рамках судебной системы Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в соглашении оговариваются особенности передачи Украиной уголовного производства в Нидерланды. Так, при необходимости допроса свидетелей, экспертов или обвиняемых правоохранительные органы Нидерландов могут сделать соответствующий запрос на организацию видеоконференции.

Соглашение было ратифицировано Верховной радой 12 июля, в связи с этим депутаты приняли имплементационный закон для его реализации на внутригосударственном уровне. Согласно закону, Нидерланды могут запрашивать протоколы о проведении негласных следственных действий в производстве. Одновременно с принятием Нидерландами уголовного производства будет завершено досудебное расследование на территории Украины.
Крушение MH17, фото podrobnosti.ua

В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение “Боинга” на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

В четвертую годовщину крушения малайзийского лайнера MH17 Лондон и ЕС призвали Москву признать ответственность за катастрофу. “Крайне важно, чтобы это расследование привело к обвинению и чтобы виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление”, – заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, пишет belprauda.org 
 
 
 

17:45 21/07/2018






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