



Государственный комитет национальной безопасности задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова. По информации комитета, Ибраимова неоднократно вызывали на допросы, однако он "злостно игнорировал" вызовы и угрожал "вооруженным сопротивлением" в случае его задержания.





В ГКНБ сообщают, что спецслужбы получили "достоверные сведения" о причастности Ибраимова к "противоправным деяниям", по которым ГКНБ расследует несколько уголовных дел, в частности, по факту закупки ОАО "ТНК Дастан" специальных изделий по завышенной цене.





"Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку в ОАО "ТНК Дастан" изделий оборонного назначения Ибраимов, будучи председателем правления предприятия, получил от поставщика в качестве вознаграждения $270 тысяч", – говорится в сообщении ГКНБ.





По версии следствия, Ибраимов, будучи мэром Бишкека, также организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков.





Ибраимов с 10 июля находится в отпуске. 13 июля депутаты горсовета, собравшись на внеочередную сессию, выразили ему вотум недоверия. Подписал ли премьер-министр представление на его отставку, официально не сообщается.





6 июля по делу о незаконном выделении участка в южной части Бишкека задержали первого вице-мэра столицы Рената Макенова и начальника управления земельных ресурсов мэрии Урмата Мурзаканова.





12 июля в рамках дела по продаже пансионата "Солнечный берег" задержали председателя правления ОАО "ТНК Дастан" Юрия Васильева. Ибраимов заявлял, что это дело политически мотивированное.





С весны 2018 года после президентских выборов в СИЗО Бишкека оказались сразу три топ-чиновника в отставке – бывший премьер, бывший мэр столицы и бывший министр энергетики Кыргызстана. Все обвиняются в коррупции, все – члены правящей партии СДПК бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ибраимов также был его ставленником.









Самого Атамбаева также хотят судить по подозрениям в коррупции. Экс-президент Кыргызстана называет задержания своих соратников "охотой на ведьм", пишет rus.ozodi.org



