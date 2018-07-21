Пашинян шокирован объемами коррупции в Армении





Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.





«Я в недоумении. Раньше я ограничивал себя в остроте критики, чтобы ее не преувеличивать, но сегодня я просто шокирован объемами коррупции. Это просто невообразимо», - сказал Пашинян.









По словам армянского премьера, даже самое острое его выступление о коррупции покажется смешным по сравнению с ее реальными масштабами в стране.





«Как я понимаю, еще месяца четыре я каждый день буду удивляться. Как такое возможно?





Каждый день я получаю такие сведения, отказываюсь верить им, пока мне не приносят и показывают доказательство номер 1, доказательство 2, 3, 4…», -поделился премьер-министр.





По его словам, все настолько плохо, что нервы сдают.







