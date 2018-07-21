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Пашинян шокирован объемами коррупции в Армении

Ежедневно поступающие данные о коррупции вызывают шок.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

«Я в недоумении. Раньше я ограничивал себя в остроте критики, чтобы ее не преувеличивать, но сегодня я просто шокирован объемами коррупции. Это просто невообразимо», - сказал Пашинян.


По словам армянского премьера, даже самое острое его выступление о коррупции покажется смешным по сравнению с ее реальными масштабами в стране.

«Как я понимаю, еще месяца четыре я каждый день буду удивляться. Как такое возможно?

Каждый день я получаю такие сведения, отказываюсь верить им, пока мне не приносят и показывают доказательство номер 1, доказательство 2, 3, 4…», -поделился премьер-министр.

По его словам, все настолько плохо, что нервы сдают.



10:10 21/07/2018






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