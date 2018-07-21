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На чем летают Путин и Трамп

Британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла двусторонняя встреча.

На чем летают Путин и Трамп
Авиалайнер Путина (Ил-96) стоит $500 млн, максимальная скорость самолета — 900 километров в час, длина - 65 метров.

Большая часть интерьера самолета российского президента отделана позолотой, включая туалет и раковину в ванной комнате. На борту имеется конференц-зал, спальня с кроватью размера «king-size», тренажерный зал. Мебель и интерьер декорированы в неоклассическом стиле, самолет также оснащен просторным офисом и огромным столом для совещаний с золотой отделкой, окруженной кремовыми кожаными сиденьями.


Самолет представляет собой широкоформатный дальнемагистральный лайнер, который легко отличается от пассажирской модели своим расширенным фюзеляжем. Внешне самолет выглядит в значительной степени такой же, как и базовая модель, пишет ca-news.org
По данным издания, российское правительство установило на борту передовую систему связи, которая позволяет самолету действовать как единый центр управления, способную выполнять оперативные приказы в случае неожиданного конфликта.


Самолет имеет специальное покрытие, которое делает его менее видимым для радаров. У Путина есть четыре одинаковых частных самолета, и все они готовы к вылету. Конкретный самолет, который будет использоваться Путиным во время визита, неизвестен до взлета. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следуют за президентом в качестве резерва.
Самолет Трампа модифицированный Boeing 747-200B стоит $1 млрд, максимальная скорость 1000 километров в час, длина — 70 метров. Самолет также называют Air Force One (буквально — «Военно-воздушные силы Один», «Борт номер один») - позывной любого самолёта ВВС США, на борту которого находится президент США.

Неофициально этот термин часто используется вне зависимости от местонахождения президента в отношении самолётов президентского флота.


Трамп и первая леди Мелания имеют огромное пространство на борту самолета. В каюте площадью около 372 кв. метра есть спальня, ванная комната, тренажерный зал и несколько офисов. Бортовая кухня и шеф-повар гарантируют, что президент США сможет съесть все, что захочет, в любое время дня и ночи.

Одна из самых важных зон самолета — ситуационная комната президента. Именно в этой комнате президент Джордж Буш провел критические совещания 11 сентября 2001 года после теракта в Нью-Йорке. Напротив кресла президента, на другом конце комнаты, находится гигантский телевизионный экран, который может быть использован для обращения к американскому народу.


Инфографика, показывающая строение самолета, указывает на зеркальные шары, встроенные в крылья, способные отклонять инфракрасные ракетные системы. Air Force One имеет ряд защищенных каналов связи и систем безопасности для защиты от стандартных атак, а также любых непредвиденных случаев, таких как целенаправленные электромагнитные импульсы. Самолет Трампа может осуществлять дозаправку в воздухе и имеют неограниченный радиус действия, может находится в воздухе в течении нескольких дней. Самолет также оснащен полным медицинским комплектом, который функционирует как полноценная операционная.


Для сопровождающих президента США журналистов есть отдельное помещение. В целом, президентский самолет способен вмещать 70 пассажиров и 26 членов экипажа.


09:10 21/07/2018






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