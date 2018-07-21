Меркель, Мэй и Юнкер снялись в прощальном видео для Рахоя

Перед тем, как слово взял бывший глава правительства королевства, пише т telegraf.by, собравшимся показали видеозапись, которая была посвящена политической деятельности Рахоя. "Ты сделал из Испании более надежную страну, - отметил голос за кадром.





Затем теплые слова в адрес экс-премьера Испании произнесли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Аргентины Маурисио Макри, глава Европарламента Антонио Таяни и другие политические деятели.





Выступая перед собравшимися, Рахой выразил благодарность своим однопартийцам. Он также затронул вопрос урегулирования каталонского кризиса, отметив, что это было непросто, поскольку страна столкнулась с беспрецедентной ситуацией.





Напомним, Кабинету министров Рахоя был вынесен вотум недоверия в начале июня текущего года. Вслед за этим он сам объявил об уходе с поста лидера НП, которую возглавлял с 2004 года.





Ожидается, что в субботу будет избран новый председатель партии. Двумя претендентами являются экс-заместитель главы правительства Испании Сорайя Саенс де Сантамария и депутат, бывший генеральный вице-секретарь по коммуникациям НП Пабло Касадо.