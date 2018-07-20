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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

Управление по экологии и природным ресурсам Киевской горадминистрации подала проект решения о предоставлении одному из киевских скверов имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления.

Сквер находится на пересечении улицы Стрелецкой и Рейтерской.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. В его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодня так и не нашли.

21:11 20/07/2018






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