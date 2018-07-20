Ресторан продолжил работу сразу после пресс-конференции. В урочище этим утром прибыли и активисты, которые устанавливают новые кресты.





Сначала для журналистов провели экскурсию по ресторанному комплексу, показали домики, ресторан, детскую площадку, баню. Затем в зале ресторана появился Леонид Зайдес и сделал заявление как один из соучредителей. Он высказал мнение о происходящем и предложил свое видение урегулирования ситуации. На вопросы журналистов он не отвечал.





— Долгое время мы рассматривали происходящее, возникший конфликт как следствие недопонимания и как здравомыслящие люди искали компромиссы. Несмотря на все передергивания фактов, ложь, грязь, оскорбления, мы терпели и пытались найти общий язык и решение, которое пойдет на пользу обществу. Мы были готовы сесть за круглый стол и вели переговоры об этом.









Зайдес говорит, что протестующие принимали за это время незаконные действия, и, как он считает, для них важен был лишь процесс, а не решение вопроса.





— Когда мы фактически достигли договоренностей о проведении круглого стола, определенные силы пошли на эскалацию конфликта. Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз, фактически шантажа. Но с шантажистами, как известно во всем мире, переговоров никто не ведет.





— Речь о закрытии ресторана не идет. Это бизнес, в который инвестированы немалые средства, это 80 рабочих мест в Минском районе, это одно из немногих заведений на кольцевой дороге. И что бы ни говорили наши оппоненты, у нас немало посетителей, даже несмотря на то, что им приходится буквально прорываться на территорию ресторана через кордон.





Перенос ресторана Зайдес и вовсе не готов рассматривать. Прежде всего, как он поясняет, с технической стороны.





— С людьми, которые меня, наших сотрудников и посетителей поливают грязью, бросаются на дороге под автомобили и пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде.





Зайдес сказал, что компания готова взаимодействовать со всеми здравомыслящими активистами, общественными организациями, политическими партиями, которые нацелены на решение вопроса и готовы взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала.





Также бизнесмен ответил, что с юридической точки зрения документы компании в полном порядке.





— Это подтвердила и Генпрокуратура в ответ на запрос активистов.





Зайдес отметил, что «Поедем поедим» — это не ресторанно-развлекательный комплекс, а семейное заведение.





— Кроме того, мы готовы взять на себя определенные обязательства: на открытой территории не будет звучать громкая живая музыка и не будет развлекательных музыкальных программ, будут только трансляции ТВ, в основном — это спортивные программы. Мы не будем проводить громкие мероприятия и фестивали. Не будет салютов и фейерверков, я могу сегодня это гарантировать от лица всех учредителей.





Бизнесмен сказал, что Куропаты как место захоронения его тоже волнует, и напомнил, что в 2012 году компания уже обращалась в Минкульт и отправляла такое письмо с предложением финансирования мемориала.









Зайдес отметил, что реализовать этот проект не удалось «и не по нашей вине».





— Сегодня мы готовы обсуждать разные варианты нашего вклада в сохранение памяти Куропат. Это может быть создание музея, которому к тому же можем предоставить бесплатно все коммуникации. Вопрос в том, чтобы нашлась общественная организация, которая займется организацией этого проекта.





В качестве других вариантов бизнесмен предложил благоустроить территорию, если будет проект общественных организаций или Минкульта, и профинансировать на определенную сумму проект. Зайдес также надеется, что к этому предложению присоединятся другие бизнесмены, которые высказывались о ресторане у Куропат.





Чытайце па тэме: Что связывает капитана хоккейной команды Лукашенко и комплекс «Поедем поедим»?

В итоге Зайдес отметил, что он не единственный собственник, поэтому отвечать на вопросы от лица всех он не будет и предложил прислать их по почте.





На некоторые вопросы журналистов отвечала Ольга Логвин — юрист, представляющий интересы ресторана, а также директор Светлана Дубкова, которая отметила, что она мама двоих детей.





— Мне очень радостно, что дети бегают, смеются и веселятся. Я ничего тут зазорного не вижу.





Светлана Дубкова. Фото: Майя Кохно TUT.BY

Юрист отметила, что больше месяца вопрос не решался, потому что Леонид Зайдес по семейным обстоятельствам был за границей. О том, что будет дальше и с кем ведутся переговоры о создании музея или мемориала, она «посчитала нужным не говорить».





— Любая общественная организация, которая возьмет на себя миссию осуществить мемориализацию Куропат, — мы готовы вести переговоры и вести расходы на это.





Как отметила Логвин, ни от каких организаций пока конструктивных предложений не поступало.





— Те, кто что-то предлагают, пускай к нам обратятся, и мы будем рассматривать. Кроме выступлений в СМИ «перенести», «сжечь», «снести», никто не обращался.









О том, как закончились переговоры с БНФ, нам ответить не смогли.





Ресторан и дальше продолжит работать в штатном режиме, а в скором времени руководители соберут еще одну пресс-конференцию.





Этим же утром в Куропаты приехал Дмитрий Дашкевич. Он вместе с другими активистами намерен заменить с десяток деревянных крестов. Новые будут гораздо выше, чем те, что поставили активисты в начале месяца. В урочище приехала и милиция.













Что происходит в Куропатах





Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.





Чытайце па тэме: Что связывает капитана хоккейной команды Лукашенко и комплекс «Поедем поедим»?

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. В конце июня госсекретарь канцелярии президента Польши возложил там цветы.





6 июля лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич привез в Куропаты новые пятиметровые деревянные кресты и заменил ими старые сгнившие.





Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак, другие известные люди, а также замминистра культуры.