Романчук: Если умные будут молчать, то рулить будут дураки

Члены ближнего круга президента стали сильными терминаторами его репутации и авторитета. Появилась каста неподсудных, непотопляемы, «вечных» VIP-распорядителей чужого вне зависимости от их профессиональных знаний и умений, списка достижений и провалов. Борьба с коррупцией стала похожа на борьбу борделя с проституцией.





Вертикаль власти превратила в отпочковавшиеся удельные местные княжества. Ни недели без обвинений и арестов неких районных начальников. А они гребут и гребут, как будто завтра последний день Помпеи.





Масштабная модернизации в рамках госпрограмм в 2006-2017гг. закончилась омертвлением десятком миллиардов долларов денег налогоплательщиков. Привет деревообработчикам, производителям цемента, стекла и товаров лёгкой промышленности. Государственный бюджет стал благом для избранных, допущенных к его освоению. Один центр Минска с его постоянными затоплениями чего стоит. И эти люди, которые до сих пор не научились толком делать ливневую канализацию, обещают нам ВВП в $100 млрд. в 2025 году?





Провалилось пресловутое «по-$500». Завал случился с борьбой с тунеядцами. Выматывают постоянные торговые конфликты с Россией. Над финансовой стабильностью нависают душащие экономический рост долги. При таком стечении обстоятельств даже оберег «Славянского базара» не помог А. Лукашенко выстрелить себе в ногу с Оршанским авиаремонтным заводом.





Молчать по этому поводу не надо. Если умные и мудрые будут молчать, то дураки всех задолбают и будут рулить. У нас в Беларуси не молчание ягнят, а молчание умных, образованных, талантливых людей.





Не молчите, друзья! Лучше услышать в свой адрес «ну, ты фрукт!», чем «ну, ты овощ!»