Под Гомелем осквернили надгробный памятник Михаилу Жизневскому
На кладбище в деревне Знамя Труда Гомельского района неизвестные осквернили памятник белорусскому Герою Украины Михаилу Жизневскому.
Об этом сообщила сестра Михаила Наталья Жизневская, пишет Радыё Свабода.
«Мне позвонили из милиции и сказали, что памятник брату испачкан краской», — говорит Наталья.
Она сообщила, что на памятнике брата красной аэрозольной краской закрашены белорусский исторический герб «Погоня», а также государственный герб Украины.
Наталья Жизневская вместе с нарядом милиции поехала на кладбище деревни Знамя Труда, где похоронен Михаил, а также его родители, умершие в этом году.
Михаил Жизневский стал одной из первых жертв столкновений участников Евромайдана с милицией. Это произошло утром 22 января 2014 года, когда «Беркут» пошел в наступление в правительственном квартале на улице Грушевского, разбирая баррикады и задерживая людей.
18:53 20/07/2018
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