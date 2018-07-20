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Под Гомелем осквернили надгробный памятник Михаилу Жизневскому

На кладбище в деревне Знамя Труда Гомельского района неизвестные осквернили памятник белорусскому Герою Украины Михаилу Жизневскому.

Об этом сообщила сестра Михаила Наталья Жизневская, пишет Радыё Свабода.

«Мне позвонили из милиции и сказали, что памятник брату испачкан краской», — говорит Наталья.

Она сообщила, что на памятнике брата красной аэрозольной краской закрашены белорусский исторический герб «Погоня», а также государственный герб Украины.


Наталья Жизневская вместе с нарядом милиции поехала на кладбище деревни Знамя Труда, где похоронен Михаил, а также его родители, умершие в этом году.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв столкновений участников Евромайдана с милицией. Это произошло утром 22 января 2014 года, когда «Беркут» пошел в наступление в правительственном квартале на улице Грушевского, разбирая баррикады и задерживая людей.


18:53 20/07/2018






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