Впоследствии Бабурин дважды избирался в Государственную думу и был там даже заместителем председателя, активно поддерживал Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, после чего начал организовывать националистические "Русские марши" и создавать движения и партии — после этого в Думу он не избирался, пишет Наша нива





Нереализованные политические амбиции Бабурина нашли выход в различных бутафорских титулах вроде "президента международной славянской академии наук" и "председателя международного славянского комитета", которыми он начал обвешивать себя после того, как был отлучен от государственной политики.





В 2018 году Бабурин баллотировался в президенты России с программой восстановления советских принципов и занял последнее место (0,65%).





Словом, этакий архетип российского красно-коричневого политика.





С Беларусью Бабурина связывает то, что предки его мамы родом откуда-то из Брестской области. Поэтому в Беларусь он иногда заезжает, однажды даже попадал в фокус "Нашей Нивы" — помните псевдонаучную конференцию в Национальной библиотеке, когда несколько десятков пенсионеров пугали друг друга рептилоидами и НАТО?





На той "конференции" не только говорили о том, как бороться с сионистами и масонами, но и продавали признанную в Беларуси экстремистской литературу.









Тогда, в 2016 году, конференцию организовывал Бабурин. Впрочем, после публикаций в СМИ государственные учреждения больше не предоставляли помещений под такие мероприятия.





В 2016-м году Бабурин встречался с тогдашним министром здравоохранения Жарко и даже вручил ему "диплом" "славянской академии".





И вот на одном из сайтов Бабурина появилась новая информация о Беларуси — оказывается, на днях он создал здесь политическое движение.





Приводим выдержку из этого сообщения. "17 июля группа патриотически настроенных политиков, общественных деятелей и духовенства из Беларуси и России учредили российско-белорусское движение "Гражданская инициатива Союз"…





По окончании Славянского базара, в Витебске прошел учредительный съезд… Участники съехались из разных регионов Беларуси, были представители нескольких белорусских политических партий, в том числе двух парламентских.





Лидер одной из них, Олег Гайдукевич, не только блестяще выступил, но и внёс несколько ценных предложений. Думаю, что ярким темпераментом он мне напомнил своего отца Сергея Гайдукевича, моего давнего друга.





Несказанно рад был встрече с Николаем Семеновичем Петрушенко, народным депутатом СССР, знаменитым "черным полковником" из группы "Союз". Не виделся с ним с 1991 года. Почти не постарел, все такой же энергичный и в духовных принципах несгибаемый.





От Витебской епархии съезд приветствовал о. Андрей, а перед началом работы в Успенском кафедральном соборе был совершен молебен, где в сослужении 16 священников настоятель Храма о. Михаил особо почтил царских страстотерпцев (исполнилось 100 лет убийства в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II, его семьи и домочадцев).





В мудрейшей проповеди после молебна о. Михаил, напутствуя участников учредительного съезда, пожелал не забывать уроков истории и сделать всё возможное, чтобы Украина вернулась в союз Беларуси и России", — сообщает Бабурин.









Кто возглавил новую организацию?





"После жаркого обсуждения единогласно было принято решение об учреждении Гражданской инициативы "Союз". При избрании сопредседателей мне пришлось поломать задумку организаторов, предложивших избрать сопредседателями Бабурина и Льва Криштаповича. Абсолютное большинство поддержало мое предложение избрать сопредседателями еще и двух молодых членов оргкомитета, Сергея Луща и Станислава Бышка. Эльвира Мирсалимова, к нашему огорчению взяла самоотвод", — продолжает Бабурин.





Бывший сотрудник Администрации белорусского президента Криштапович, неонацист и "волхв" антисемитской языческой секты Лущ — это все фигуранты расследований "Нашей Нивы".





А кто такой Станислав Бышок?





Он презентует себя политическим экспертом CIS-EMO; это российская мониторинговая организация, последовательно признававшая демократическими выборы в авторитарных странах региона.





Сейчас Бышок активно занимается различными интеграционными проектами: проводил форум "Общее культурное наследие Беларуси и России" в Смоленске, модерирует конференции "Россотрудничества" в Минске. Словом, осваивает деньги российских фондов. Детально его биографию можно прочесть здесь.





Бышку запрещен въезд в страны Шенгена — там его считают деструктивным и опасным элементом.





Неужели возможно, чтобы пророссийские элементы начали создавать политические движения, да еще и в компании служителей Церкви и депутатов?





Прежде всего мы спросили об этом у настоятеля главного витебского православного храма, отца Михаила, который якобы благословил участников съезда.





"Я сказал что мы должны в едином государстве жить. Под защитой святой православной церкви, Украина, Беларусь и Русь — есть святая Русь", — поделился священник содержанием своего выступления.





На вопрос, действительно ли он считает, что нам следует отказаться от своей независимости, священник ответил эмоциональным слоганом: "Мое мнение, что мы должны… под единой! православной! хоругвью! идти в царство небесное!".





Что же на этой встрече делал Гайдукевич-младший, и какие еще партии там были?





"Я в Витебск ездил по своим делам, — сказал он "Нашей Ниве", — Там кто-то еще собирался, что-то создавали… Какая-то организация по оказанию содействия интеграции Беларуси и России. Наша партия также за это выступает, поэтому я выступил, но в создании организации участия не принимал. Мы были просто гостями. Я говорил, что нужно сократить численность чиновников Союзного государства, так как они ничего не решают, ни на что не влияют.





Я выступил и поехал в свою партию. Я стараюсь выступать перед всеми. Когда меня слушают, кто-то может менять свое мнение. Бабурина знаю давно, не со всем согласен, но уважительно отношусь к нему. Помимо нас, были коммунисты и Республиканская партия труда и справедливости. Но они также в создании не участвовали, а были гостями".









Какие цели ставит перед собой новое движение?





Об этом мы спросили у секретаря Бабурина, Дмитрия Саина.





"Организация направлена на ускорение интеграционных процессов Беларуси и России. Там были представители РПЦ, это такой патриотический духовно-православный проект, нацеленный на интеграцию народов. Кто будет управлять, когда интеграция завершится? История расставит по своим местам — когда станет такой вопрос, то станет ясно, кто и что возглавит.





Народы, когда станет вопрос о главе союзного государства, сделают выбор, основываясь на симпатиях и антипатиях. Принципы "Союзного государства" замедлились, общественность Беларуси и России объединяется, чтобы придать этому импульс", — сказал Саин.





Примечательно, что хотя этот "Союз" якобы официально и создан только сейчас, но мероприятия от имени этой незарегистрированной организации уже проводились в прошлом году.





Курировал их лидер "Румола" Сергей Лущ.





Он читал лекции о необходимости объединения России и Беларуси — внимание! — для военнослужащих брестской части Сил специальных операций.





Солдат в аудиторию к Лущу привел Иван Черкасов, старший лейтенант, заместитель командира батальона по идеологической работе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.





"Это обороноспособность нашего общего государства, бывают разные ситуации в жизни, и мы должны быть к ним готовы", — выразил свое понимание патриотизма Черкасов в комментарии телеканалу.