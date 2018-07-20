Все-таки Бабич: Госдума РФ одобрила кандидатуру нового посла в Беларуси
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в пятницу одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения на должность посла России в Беларуси.
"Сегодня на заседании была одобрена кандидатура Бабича послом в Беларусь", - сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме.
Должность посла России в Беларуси с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков. Он единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более пяти лет.
17:12 20/07/2018
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