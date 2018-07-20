"Сегодня на заседании была одобрена кандидатура Бабича послом в Беларусь", - сообщил " Интерфаксу " источник в Госдуме.





Должность посла России в Беларуси с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков. Он единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более пяти лет.



