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Меркель прокомментировала будущую встречу Трампа с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ежегодной летней пресс-конференции в пятницу, 20 июля, сообщила, что любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно приветствовать.

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом – это всегда хорошо", – цитирует Меркель replyua.net

Как отмечает канцлер Германии, такие контакты должны происходить чаще. "По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", – добавила Меркель. 

Напомним, что Трамп пригласил Путина приехать в США ближайшей осенью. Ответа из Кремля пока не было.

16:54 20/07/2018






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