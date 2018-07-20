Меркель прокомментировала будущую встречу Трампа с Путиным

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом – это всегда хорошо", – цитирует Меркель replyua.net





Как отмечает канцлер Германии, такие контакты должны происходить чаще. "По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", – добавила Меркель.





Напомним, что Трамп пригласил Путина приехать в США ближайшей осенью. Ответа из Кремля пока не было.