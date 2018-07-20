Как власть защищает Зайдеса: раздача листовок у "Гранд Кушавеля" стоила активистам более $1,5 тысяч
20 июля в суде Центрального района прошло рассмотрение административных дел активистов, задержанных накануне около ресторана "Гранд Кушавель": Леонида Кулакова, Ольги Николайчик и Майи Наумовой.
Ночь перед судом они провели в изоляторе временного содержания на Окрестина, передает Еврорадио.
До задержания активисты успели раздать всего несколько листовок. Их обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.
Майю Наумову и Ольгу Николайчик оштрафовали на 40 базовых величин каждую (980 рублей), Леонида Кулакова — на 45 базовых (1102,5 рубля). В целом они должны заплатить 3062,5 рубля.
В этом же суде рассматривали дело Нины Богинской за пикет около ресторана "Поедем поедим". Она на суд не пришла. Заочно Богинской присудили штраф в 30 базовых (735 рублей).
Как ранее сообщалось, гродненский журналист Денис Ивашин выяснил новые любопытные факты в деле владельцев бывшего "Бульбаш-холла", согласно которым можно сделать вывод, что развлекательный комплекс у Куропат появился с одобрения Лукашенко.
16:21 20/07/2018
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