Ночь перед судом они провели в изоляторе временного содержания на Окрестина, передает Еврорадио





До задержания активисты успели раздать всего несколько листовок. Их обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.





Майю Наумову и Ольгу Николайчик оштрафовали на 40 базовых величин каждую (980 рублей), Леонида Кулакова — на 45 базовых (1102,5 рубля). В целом они должны заплатить 3062,5 рубля.





В этом же суде рассматривали дело Нины Богинской за пикет около ресторана "Поедем поедим". Она на суд не пришла. Заочно Богинской присудили штраф в 30 базовых (735 рублей).







