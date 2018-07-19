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Тролли заставили Google по запросу "идиот" выдавать фото Трампа

Американские и британские СМИ написали, что тролли с Reddit попытались обмануть алгоритмы Google и заставить их выводить фотографии президента США Дональда Трампа по запросу «idiot» («идиот») в поиске по картинкам.

И теперь на первой странице выдачи Google по этому запросу действительно появляются фотографии Трампа — из статей о троллях!

Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе). 

После этого пользователи Reddit устроили флешмоб: они публиковали и лайкали посты со словом «идиот» и фотографией Трампа. Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, тролли с Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот».


А затем об этом начали писать СМИ — The Guardian, Fortune, Business Insider и другие. Поисковик, стремящийся в первую очередь показывать пользователям свежие иллюстрации из новостных заметок, вытащил фотографии Трампа из этих статей в выдачу по запросу «идиот». На самый верх!, пишет meduza.io

15:58 20/07/2018






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