И теперь на первой странице выдачи Google по этому запросу действительно появляются фотографии Трампа — из статей о троллях!





Фотографии Трампа начали появляться в поиске по запросу «idiot» после того, как британцы вернули в чарты песню «American Idiot» группы Green Day к приезду президента США (об этом много писали в прессе).





После этого пользователи Reddit устроили флешмоб: они публиковали и лайкали посты со словом «идиот» и фотографией Трампа. Так как алгоритмы Google ранжируют результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, тролли с Reddit смогли вывести Трампа в начало выдачи по слову «идиот».







