"Конечно, у нас есть обеспокоенность по поводу продажи Беларусью оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Беларусь являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Беларусь продает оружие Азербайджану", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Еврорадио





Что стоит за продажей белорусских "Полонезов" Азербайджану ? Об этом в интервью "Белорусскому партизану" рассказал военный обозреватель Александр Алесин.





- Система "Полонез" с дальностью стрельбы до 300 километров для данного региона является стратегическим оружием. "Полонезы" очень серьзно усиливают военную мощь Азербайджана, который получает преимущества в случае возникновения военного конфликта. На такой дальности, учитывая маневренные качества "Полонеза" и его характеристики по скорострельности, армянам будет очень трудно поразить эту целью





Хотя Армения получила от России оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" дальностью 280 километров, но каждая установка "Полонеза" может выпустить 8 снарядов, 10 установок - 80 снарядов. В течение считанных минут 80 снарядов могут накрыть практически любую цель на территории Армении.





А батарея "Искандеров" из четырех боевых машин одним залпом может выпустить восемь снарядов, а дивизион - 24 снаряда. Но учитывая возможности быстрого перезаряжания, огневая производительность "Полонезов" гораздо больше.





Пашинян, естественно, возмущен, что столь мощное огневое средство продано Азербайджану - потенциальному противнику Армении, которые находятся в стадии замороженного конфликта.





- Армения является союзником Беларуси по ОДКБ. Как выходить из этой ситуации?

- С точки зрения Армении, продажа РСЗО "Полонез" Азербайджану непозволительна. Но с другой стороны, учредительные документы ОДКБ никак не регулируют эту проблему. Мы знаем, что Россия продает Армении гораздо больше оружия, чем Беларусь. Например, Беларусь клянчит уже 15 лет "Искандеры", которые Россия нам не продает, а вот Армении - как с куста.





Кроме того, Россия продает Армении и артиллерийские установки, танки, боеприпасы, ПВО, - то есть, торгует с обеими воюющими сторонами. Возможно, задача России - не дать им усилиться настолько, чтобы они раздавили друг друга.





- Но белорусске "Полонезы" дают Азербайджану слишком большое военное превосходство.





- Некоторые эксперты считают, что да. Применение столь мощного оружия вызовет очень негативную реакцию международного сообщества и в адрес Азербайджана, и в адрес Беларуси. Армения - любимый ребенок НАТО и Евросоюза, она участвует в миссиях НАТО в горячих точках (в Афганистане, например). Кроме того, армянская диаспора очень сильна во Франции, достаточно влиятельна в США.





Поэтому, думаю, "Полонезы" выполняют функцию устрашения; если дело дойдет до его применения, возникнет серьезный международный кризис. Тогда проблему придется решать на уровне ООН, чего Россия допустить ни в коем случае не хочет: считает, что она контролирует конфликт и не хочет потерять влияние в регионе.





Россия также поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном. Россия стремится к тому, чтобы каспийские государства проводили согласованную политику. Естественно, в интересах Российской Федерации. Обещание разрешить пользование своими портами США в Каспийском море вызвало крайне болезненную реакцию России. А если еще и Азербайджан займется такой самодеятельностью, для России будет очень неприятно.





- А Армения имеет механизмы влияния на официальный Минск?





- Никаких серьезных правовых рычагов влияния Армения не имеет. Армения может только ссылаться на союзнические обязательства в рамках ОДКБ. Но, повторюсь, документы ОДКБ не запрещают торговать оружием. Та же Россия в стоимостном выражении продает Азербайджану оружия гораздо больше, чем Беларусь.





Существует мнение, которого придерживается небезызвестный генерал-полковник Ивашов, бывший замминистра обороны РФ, он считает, что Беларусь продала "Полонезы" с негласного разрешения России, чтобы сподвигнуть Армению на переговоры об урегулировании карабахского конфликта.





Армения, чувствуя за спиной поддерждку России, не идет ни на какие компромиссы с Азербайджаном по карабахскому вопросу. Прорубая коридор между Карабахом и Арменией, последняя захватила большое количество районов, населенных этническими азербайджанцами. Защита единокровных армян в Карабахе - дело правое (хотя существуют разные мнения), но захват районов, заселенных этническими азербайджанцами, порождают, как минимум, вопросы к Армении.





Существовали предварительные договоренности о том, чтобы обменять территории, но Армения, опасаясь, что горлышко между Арцахом (как они называют Карабах) и остальной территорией Армении станет слишком узким,не идет на договоренности с Азербайджаном. Однако Пашинян представляет партию, которая склонна вести переговоры с Азербайджаном.





Возможно, в России считают, что наступил удобный момент, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров.





- Приведет ли продажа РСЗО "Полонез" Азербайджану к серьезному росту политического напряжения между Арменией и Беларусью?





- Армения заинтересована в Беларуси - как в торговом партнере, технологическом доноре и одном из основных рынков сбыта армянской ликеро-водочной продукции. Кроме того, в Армении рассчитывают, что Беларусь может выступить в роли инвестора - через создание совместных производств. Бич Армении - безработица; все революции вызваны тем, что ни один правящий режим не смог наладить производство и привлечь людей к труду. Именно потому сейчас армян рассеяно по миру больше, чем проживает в самой Армении.





Если Пашинян в обозримой перспективе не создаст новые рабочие места, то его судьба тоже окажется незавидной. А Беларусь, которая ищет опорные точки для своего производства, для своих сборочных производств, наверное, видится Армении перспективным партнером.





Такой маневр мы применили в Азербайджане, где работает целый ряд сборочных производств с перспективой расширения - с выходом на турецкий рынок и рынки других стран региона. Наше сотрудничество с Азербайджаном строится не столько на почве нефти (ее очень далеко транспортировать), Азербайджан - платежеспособная страна, которая может покупать нашу высокотехнологическую продукцию.





А кроме того, Алиев вынашивает наполеоновские планы создания в стране высокотехнологичных производств.

Экономика Азербайджана способна длительное время выдержать статус-кво замороженного конфликта: и финансовые ресурсы, и политическое положение Алиева очень прочное - у Пашиняна нет ни времени, ни ресурсов.





Поэтому премьер Армении пытается одновременно отвратить Беларусь от сотрудничества с Азербайджаном и не поссориться с Беларусью. Задача очень трудная, и очень большая фора у Азербайджана. Учитывая хорошие личные отношения между Алиевым и Лукашенко (два автократа хорошо друг друга понимают), а неизвестный Пашинян не симпатичен Лукашенко.





Конечно же, всем известен случай, когда Алиев одолжил Лукашенко под честное слово 200 миллионов долларов на оплату задолженности "Газпрому". Сначала Алиев дал деньги, и только потом были оформлены все документы.





Лукашенко считает, что оказывает Алиеву важную услугу, в том числе - и в оборонном плане: Беларусь модернизировала систему ПВО Азербайджана, модернизировала комплексы С-125, зенитно-ракетные комплексы "Бук". И много-много других услуг в области модернизации вооружений оказываем и будем оказывать.





Единственное, на что может рассчитывать Пашинян, - на некую добрую волю Лукашенко. Думаю, политическое руководство Беларуси не ставит крест на Армении, возможно, Минск предпримет определенные шаги по технологическим вложениям в Армению, которые не будут расценены как идущие во вред Азербайджану. И здесь Лукашенко будет балансировать.





Но отыграть сделку с Азербайджаном уже невозможно, тем более, что ей предшествовала полная предоплата: у нас нет таких денег, чтобы поставить на поток производство "Полонезов". Алиев бросил 170 миллионов, которыми мы практически два года пользовались. Такой трюк невиданной щедрости Армения повторить не может.





Думаю, впоследствии таких больших поставок "Полонезов" не будет, возможно, будет налажено военное производство на территории самого Азербайджана.