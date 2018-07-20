Глава МВД Италии: Россия забрала Крым законно, надо отменить санкции
Министр внутренних дел Италии и глава партии «Лига» Матео Сальвини считает, что Россия аннексировала Крым «законно».
"Был референдум и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации", — заявил он.
Также Сальвини считает, что украинская революция была «псевдореволюцией» и финансировалась другими государствами «подобно арабским революциям».
«Есть некоторые российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — добавил министр.
Помимо того, Матео Сальвини подтвердил, что считает нужным отменить санкции против России, поскольку они не доказали свою пользу и вредят итальянскому экспорту, передает inforesist.org
Напомним, представители нынешный итальянской власти уже не раз высказывалась за пересмотр экономических санкций против России.
14:46 20/07/2018
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