Шок и ужас! Как в российской тюрьме пытают заключенных (18+)

Новая газета " не может рассказать о том, как именно юристы получили эту запись, однако может ее показать. Этоь шокирующий ролик не для слобонервных. Не всякий зритель и с нормальной психикой сможет досмотреть его до конца. Для таких людей — краткий пересказ сюжета.





Мы видим просторную комнату, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти человек, на многих из них серая пятнистая камуфляжная форма.





Они по очереди методично бьют распятого человека по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Человек глухо кричит, воет, просит о пощаде. Время от времени на голову ему льют воду из ведра.





Люди в камуфляжной одежде устают от своей работы, вытирают пот, снимают рубахи. «Смотри, у него нога отекает». — «Да у меня у самого уже руки затекли!»





На четвертой минуте ролика за дубинку берется человек в серой рубахе и подполковничьих погонах: он деловито колотит дубинкой по пятке, потом выдыхает полной грудью и, уступая рабочее место, говорит: «Смена караула».









В какой-то момент с истязаемого срывают одежду, стаскивают со стола, ставят на колени, бьют по лицу. Один из мучителей, в черной майке, начинает допрос:





— Зачем ты меня псиной рыжей называл, а?





— Извини!





— Что извини! Как ты извинишься? Ты хоть за языком следи! Я тебя хоть раз называл ***? *** каким-нибудь, как ты меня называешь? *** ты меня ***, ты говорил мне! Ты мне говорил, что ты меня ***? Или я выдумываю? Выдумываю я? — в этот момент человек в черной майке за волосы поднимает опущенную голову своей жертвы.





— Нет.





— Нет? Было такое?





— Наподобие было!





— Наподобие? Наподобие?





— Я говорю, что я не точно так говорил.





— Я знаю, что точно, я не сомневался.





Ролик обрывается ровно на десятой минуте, когда обнаженного человека снова укладывают на стол. Очевидно: пытка не закончена.













От редакции БП. Учитывая общее "сталинское" наследие пенитенциарной системы России и Беларуси, где с советских времен практически ничего не изменилось, не исключено, что подобным пыткам подвергаются заключенные и в белорусских тюрьмах.