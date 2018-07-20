Шок и ужас! Как в российской тюрьме пытают заключенных (18+)
В распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт» оказался уникальный документ: десятиминутная видеозапись с портативного видеорегистратора, который, согласно закону, обязаны носить все сотрудники ФСИН.
Слева направо: Мамаян Сипан Рустамович, Игорь, Цветков Руслан Андреевич. Кадры из видео
"Новая газета" не может рассказать о том, как именно юристы получили эту запись, однако может ее показать. Этоь шокирующий ролик не для слобонервных. Не всякий зритель и с нормальной психикой сможет досмотреть его до конца. Для таких людей — краткий пересказ сюжета.
Мы видим просторную комнату, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти человек, на многих из них серая пятнистая камуфляжная форма.
Они по очереди методично бьют распятого человека по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Человек глухо кричит, воет, просит о пощаде. Время от времени на голову ему льют воду из ведра.
Люди в камуфляжной одежде устают от своей работы, вытирают пот, снимают рубахи. «Смотри, у него нога отекает». — «Да у меня у самого уже руки затекли!»
На четвертой минуте ролика за дубинку берется человек в серой рубахе и подполковничьих погонах: он деловито колотит дубинкой по пятке, потом выдыхает полной грудью и, уступая рабочее место, говорит: «Смена караула».
В какой-то момент с истязаемого срывают одежду, стаскивают со стола, ставят на колени, бьют по лицу. Один из мучителей, в черной майке, начинает допрос:
— Зачем ты меня псиной рыжей называл, а?
— Извини!
— Что извини! Как ты извинишься? Ты хоть за языком следи! Я тебя хоть раз называл ***? *** каким-нибудь, как ты меня называешь? *** ты меня ***, ты говорил мне! Ты мне говорил, что ты меня ***? Или я выдумываю? Выдумываю я? — в этот момент человек в черной майке за волосы поднимает опущенную голову своей жертвы.
— Нет.
— Нет? Было такое?
— Наподобие было!
— Наподобие? Наподобие?
— Я говорю, что я не точно так говорил.
— Я знаю, что точно, я не сомневался.
Ролик обрывается ровно на десятой минуте, когда обнаженного человека снова укладывают на стол. Очевидно: пытка не закончена.
От редакции БП. Учитывая общее "сталинское" наследие пенитенциарной системы России и Беларуси, где с советских времен практически ничего не изменилось, не исключено, что подобным пыткам подвергаются заключенные и в белорусских тюрьмах.
14:11 20/07/2018
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