Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил во время брифинга в Одессе 20 июля, передает Обозреватель





"Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена ​​личность, то есть не конкретное лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал замглавы Нацполиции





По его словам, оперативники отработали более 3000 терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.





"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.





Полицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенную границу".





20 июля исполнилось два года со дня убийства известного журналиста, основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета. Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван рано утром в Киеве 20 июля 2016 года, сам Павел погиб на месте. Он похоронен на Северном кладбище Минска.



