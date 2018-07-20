По его словам, специалисты компании обнаружили фальшивый домен Microsoft, который использовался для фишинга. По словам Берта, Microsoft обратилась к властям, и попытки взлома оказались неудачными, пишет meduza.io





Берт не называл имена этих кандидатов, но, как следует из его слов, это известные политики, которые в этом году будут бороться за переизбрание. По его словам, уровень этих политиков делает их «интересными целями как с точки зрения шпионажа, так и с точки зрения выборов».









Речь идет о хакерской группе, которую называют APT 28, Fancy Bear и другими именами. В Microsoft ее называют Strontium. Группировку называют ответственной за кибератаки на Демократическую партию США, а также множество других атак в последние годы, в том числе на НАТО, французский телеканал TV5 Monde, Бундестаг, другие западные и международные органы власти и организации, а также на журналистов.





В июле США заочно предъявили 12 сотрудникам ГРУ обвинения во взломе серверов Демократической партии США и публикации документов от имени вымышленных хакеров. Вскоре после этого Дональд Трамп заявил, что Россия больше не пытается вмешаться в американские выборы.