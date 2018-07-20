Директора Национальной разведки США Дэна Коутса удивила новость о том, что глава Белого дома Дональд Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу в Вашингтон, передает gordonua.com





Сообщение об этом во время интервью на форуме по безопасности в Аспене ему зачитала журналистка телеканала NBC News. "Повторите, я вас правильно расслышал?" – рассмеялся вместе с аудиторией Коутс.





После своей бурной реакции глава нацразведки добавил: "Хорошо. Это будет нечто особенное". Этим он вызвал очередной приступ смеха у публики.





Коутс также признался, что ему неизвестно, о чем Трамп тет-а-тет беседовал с Путиным в Хельсинки. "Если бы он спросил меня, как это нужно было сделать, я бы предложил другой способ", – пояснил глава разведки.









Как передает Голос Америки , президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью. Об этом сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Хараби Сандерс.