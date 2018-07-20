Трамп пригласил Путина в Вашингтон. Главу разведки США это рассмешило
Глава разведки США рассмеялся, когда узнал, что Трамп пригласил Путина на встречу в Вашингтон.
Директора Национальной разведки США Дэна Коутса удивила новость о том, что глава Белого дома Дональд Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу в Вашингтон, передает gordonua.com
Сообщение об этом во время интервью на форуме по безопасности в Аспене ему зачитала журналистка телеканала NBC News. "Повторите, я вас правильно расслышал?" – рассмеялся вместе с аудиторией Коутс.
После своей бурной реакции глава нацразведки добавил: "Хорошо. Это будет нечто особенное". Этим он вызвал очередной приступ смеха у публики.
Коутс также признался, что ему неизвестно, о чем Трамп тет-а-тет беседовал с Путиным в Хельсинки. "Если бы он спросил меня, как это нужно было сделать, я бы предложил другой способ", – пояснил глава разведки.
Как передает Голос Америки, президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью. Об этом сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Хараби Сандерс.
По ее словам, уже идет обсуждение вопроса о встрече двух президентов осенью этого года. При этом Сандерс не уточнила, пройдет ли эта встреча в Белом доме.
Незадолго до этого в четверг Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, подчеркнув, что первые переговоры были успешными, несмотря на бурную критику как внутри страны, так и за рубежом.
"Белорусский партизан"
10:00 20/07/2018
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