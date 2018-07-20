Беларусь может быть в центре новой модели отношений Запада и Востока.





− Но, как минимум, мы видим, что ситуация в вопросах безопасности не ухудшается. В вопросах взаимодействия по типу военные-военные между США и РФ есть повод для оптимизма – никаких военных тревог и эскалаций в ближайшее время мы не увидим, − отметил политолог во время дискуссии «Белорусско-европейские отношения в контексте американо-российского противостояния», анализирует zautra.by





Прогнозы по саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина были разные. Но это была первая полноценная встреча президентов друг с другом. Ошибочно иметь большие ожидания от нее, отмечают эксперты.





— Виден интерес президентов друг к другу. Видимо, дальше они будут искать какие-то решения. И следует ожидать, что эти саммиты станут регулярными. Исходя из того, что произойдет после нескольких из них, будем судить, есть ли там так называемые «договорняки», либо их нет, − комментирует Денис Мельянцов.





Мост между Западом и Востоком





Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий в российско-американском саммите в Хельсинки видит для Беларуси в основном плюсы.





— Два президента встретились, заявили, что Россия и США будут стремиться действовать сообща в сферах взаимного интереса. Я прогнозирую поиск сотрудничества. США будут вынуждены искать определенные плюсы и возможности, но и Россия, если ей сегодня нужно взаимодействие с США, также будет вынуждена учитывать сложившуюся ситуацию, — говорит депутат.





Несмотря на то, что Восточная Европа всегда была зоной интересов России, в последние годы Запад показал, что для него это тоже важное пространство, которое он не готов уступать. Условия складываются так, что и Запад, и Россия в Беларуси и Украине будут искать решения, которые бы устраивали обе стороны. Это дает надежду, что Беларусь не станет полем соперничества за влияние, но может стать хорошей моделью новых подходов, убежден Валерий Воронецкий.





− Беларусь – исключительный пример страны на постсоветском пространстве, сохранившей дружеские и партнерские отношения с соседями. И она может стать центром новой модели отношений сотрудничества вместо действующей ныне конфронтации, − объясняет Валерий Воронецкий. − Беларусь действительно может играть роль связующего элемента, в чем объективно будут заинтересованы, исходя из своих геополитических интересов, и Россия, и Запад в лице США.





С одной стороны, этот либеральный беспорядок создает в регионе определенную турбулентность, с которой Беларусь, исходя из своего военного, политического, экономического потенциала ничего не может сделать. С другой стороны, благодаря этой же ситуации, у страны появился потенциал проявлять больший активизм, говорит Денис Мельянцов.





− Как показывает опыт внешней политики Беларуси с 2014 года, проактивные действия во внешней политике и в вопросах безопасности могут приносить существенные дивиденды. Ведь то, чего мы достигли, благодаря позиции относительно противостояния Запад-Восток, включая Украину и Грузию, Беларусь не достигала никакими другими действиями – ни экономическими, ни военными, ни политическими, − объясняет эксперт.





Интенсивное развитие отношений с ЕС и Китаем





Кстати, впервые с 2011 года вектор отношений с Евросоюзом в последние два месяца превзошел развитие взаимосвязей с Россией. На втором месте в динамике развития отношений − Китай, показал мониторинг внешней политики и безопасности «Минский барометр».









Инфографика: minskdialogue.by





Беларусь могла бы стать более уверенной в решении национальных и внешнеполитических задач, так как сейчас ей не помешает какой-либо общеевропейский или общемировой катаклизм, хотя он кажется достаточно близким, считает эксперт в области международных отношений, бывший министр иностранных дел Иван Антонович. Беларуси было бы полезно усилить свое присутствие во всех международных организациях, расширять экономическое и другое сотрудничество с партнерами и строить самодостаточную экономику, считает экс-глава МИДа.







