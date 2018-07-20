За два года украинские власти так и не добились результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета. "Европейская федерация журналистов считает, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета не смогло должным образом выяснить, кто совершил и заказал это преступление. Мы считаем, что Украина должна быть осуждена за нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека", - сказал Гутьеррес " Стране ".





Он имеет в виду, что само государство Украина должно быть осуждено Европейским судом по правам человека, уточнил Гутьеррес.





"Аналогичный случай: Европейский суд осудил Россию за нарушение статьи 2-й Европейской конвенции о правах человека по делу убитой журналистки Анны Политковской (российские власти по решению суда должны выплатить 20 тысяч евро родственникам Политковской в качестве компенсации за моральный ущерб, - Прим.ред.)", - сказал генеральный секретарь EFJ.





Он аргументирует это тем, что украинские власти не предприняли надлежащих следственных действий, чтобы найти человека или лиц, совершивших убийство Павла Шеремета. "Государство не выполнило свои обязательства по Европейской конвенции для проведения эффективного расследования", - добавил Гутьеррес.





По его словам, безнаказанность за преступления против журналистов является реальной проблемой в Украине.





"На Платформе Совета Европы по защите журналистов все еще значатся открытые дела по безнаказанности за убийства пяти журналистов: Вячеслава Веремия, Андреа Роккелли, Андрея Миронова, Георгия Гонгадзе, Александра Кучинского. Завтра мы попросим Совет Европы добавить дело Павла Шеремета в этот список случаев безнаказанности", - заявил "Стране" Гутьеррес.





По его словам, Украина становится одним из худших европейских государств в отношении безнаказанности убийств журналистов. Генеральный секретарь EFJ объяснил "Стране", что на Платформе Совета Европы сообщается о 6-ти случаях в Украине, также 6-ти случаях в России, 2-х в Азербайджане, 1-м в Черногории, 1-м в Сербии и 1-м в Турции.





"Причем я бы сказал, что ситуация с безнаказанностью за преступления против журналистов в Украине хуже, чем в России (потому что Россия больше). В России 12,5% зарегистрированных случаев нарушений касаются безнаказанности. В Украине - 15% от всех сообщений о нарушениях прав журналистов, представленных на Платформе СЕ, являются случаями безнаказанности. Для сравнения: в глобальном масштабе в Европе только 4% случаев нарушений СМИ, о которых сообщается на Платформе, являются случаями безнаказанности. Это показывает уровень проблемы в Украине", - заявил Рикардо Гутьеррес.





Генеральный секретарь EFJ акцентирует, что эта ситуация просто неприемлема. "Хорошо известно, что высокий уровень безнаказанности автоматически увеличит количество нападений и угроз для журналистов”, - напомнил Рикардо Гутьеррес.





Другие мнения журналистов о расследовании дела Павла Шеремета читайте в нашей статье "Убийство Павла Шеремета. Два года спустя".





Ранее "Страна" сообщала, что Национальный союз журналистов Украины потребовал от украинской власти публичного ответа по делу Шеремета.



