



По их данным, это произошло примерно месяц назад в воздушном направлении Туркменабат-Ашхабад. В результате около 160 пассажиров, имея на руках билеты, не попали на свой рейс. Родственники президента возвращались в Ашхабад из поездки в Койтендаг.





Источник издания приводит рассказ представителя аэропорта в Туркменабате: «Это произошло около месяца назад. Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг. Когда они собирались обратно, из-за того что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили».





Койтендаг, расположенный в Лебапской области, является популярным местом отдыха. По словам источника, близкие родственники президента остановились в государственной гостинице. В Койтендаг направились на гражданском вертолете. Вплоть до их отъезда жители района столкнулись с ограничением передвижения, был усилен полицейский надзор.

Административный центр Лебапской области город Туркменабат находится на расстоянии 600 километров от Ашхабада.





В Койтендаге находится природный заповедник, скалы, горные пещеры, горячие источники, а также самая высокая горная вершина Айрыбаба (3200 метров). Здесь были обнаружены окаменевшие отпечатки следов динозавров.



