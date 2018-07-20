Влад Мага, фото facebook.com





14 июля на своем YouTube-канале белорусский видеоблогер с армянскими корнями Владислав Мовсесов (он же – Влад Мага) опубликовал обращение, в котором сообщил, что его жизнь может быть в опасности. По его словам Азербайджан объявил его в розыск из-за того, что он снял видеоблог об Азербайджане и посетил Нагорный Карабах. Мовсесов утверждает, что после публикации этого видео он начал получать угрозы. В целях безопасности блогер покинул Беларусь.





На своем YouTube-канале Влад Мага разместил еще одно видео, в котором сообщил, что он находится в Армении.





Это подтверждает и пост армянского политолога, специалиста по информационной безопасности Тигран Кочаряна.





«С Владиславом Мовсесовым (Влад Мага), автором нашумевшего ролика о соседнем государстве, уже все хорошо, жив-здоров и довольно упитан», – написал Кочарян.





Сам же Влад Мага утверждает, что неизвестные люди начали о нем расспрашивать по месту жительства.





«Они пришли просто на мой район, в мой городок и ходили спрашивали у людей, знают ли они такого Владислава Мовсесова, где живут его друзья, где живут его родственники», – рассказывает в видео Влад Мага.





В то же время, как сообщает издание 1news.az, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что Ереван ожидает от Беларуси шагов по защите безопасности белорусского блогера армянского происхождения, «которому, по его словам, грозит опасность» после визита в Азербайджан.





Тогда же на ситуацию отреагировал и МИД Азербайджана.





«Министерство иностранных дел Армении и спецслужбы этой страны находятся в настолько безвыходном положении, что уже начали сотрудничать с клоунами. Что же касается какого-то блогера, кажется, он страдает мегаломанией. У нас нет времени заниматься такими несерьезными делами», – заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.





Официальной информации о нахождении белорусского блогера в розыске нет, сообщает сайт belsat.eu



