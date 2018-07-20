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Белорусский блогер Влад Мага бежал в Армению. Он боится мести Азербайджана

Стало известно, где решил спрятаться блогер Влад Мага (Владислав Мовсесов). В своем новом видео он рассказал, что находится в Армении под защитой властей.

 Влад Мага, фото facebook.com

14 июля на своем YouTube-канале белорусский видеоблогер с армянскими корнями Владислав Мовсесов (он же – Влад Мага) опубликовал обращение, в котором сообщил, что его жизнь может быть в опасности. По его словам Азербайджан объявил его в розыск из-за того, что он снял видеоблог об Азербайджане и посетил Нагорный Карабах. Мовсесов утверждает, что после публикации этого видео он начал получать угрозы. В целях безопасности блогер покинул Беларусь.

На своем YouTube-канале Влад Мага разместил еще одно видео, в котором сообщил, что он находится в Армении.

Это подтверждает и пост армянского политолога, специалиста по информационной безопасности Тигран Кочаряна.

«С Владиславом Мовсесовым (Влад Мага), автором нашумевшего ролика о соседнем государстве, уже все хорошо, жив-здоров и довольно упитан», – написал Кочарян.

Сам же Влад Мага утверждает, что неизвестные люди начали о нем расспрашивать по месту жительства.

«Они пришли просто на мой район, в мой городок и ходили спрашивали у людей, знают ли они такого Владислава Мовсесова, где живут его друзья, где живут его родственники», – рассказывает в видео Влад Мага.

В то же время, как сообщает издание 1news.az, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что Ереван ожидает от Беларуси шагов по защите безопасности белорусского блогера армянского происхождения, «которому, по его словам, грозит опасность» после визита в Азербайджан.

Тогда же на ситуацию отреагировал и МИД Азербайджана.

«Министерство иностранных дел Армении и спецслужбы этой страны находятся в настолько безвыходном положении, что уже начали сотрудничать с клоунами. Что же касается какого-то блогера, кажется, он страдает мегаломанией. У нас нет времени заниматься такими несерьезными делами», – заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Официальной информации о нахождении белорусского блогера в розыске нет, сообщает сайт belsat.eu


08:52 20/07/2018






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