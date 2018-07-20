Сенцов согласился есть по две ложки питательной смеси в день

Сенцов требует освободить украинских политзаключенных из российских колоний.









Около недели назад состояние и вид Сенцова ухудшились. Его хотели госпитализировать и принудительно кормить.





«Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что он будет принимать смесь под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палатке, с голодовки уходить не собирается. Говорит: «На сколько меня хватит, столько и протяну», — рассказал Динзе.





Сенцов требует освободить украинских политзаключенных из российских колоний.





Дело Сенцова

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.





Власти Украины предлагают обменять Сенцова на осужденных там российских граждан. Однако российская сторона пока не дает согласия на его экстрадицию, заявляя, что как житель Крыма, Сенцов теперь гражданин России.





В середине мая 2018 года режиссер объявил голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, которую он держит до сих пор. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.





В связи с этим многие правозащитники, обеспокоенные состоянием здоровья Сенцова, обращались к Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.





В марте в ходе встречи с президентом Ксения Собчак передала ему список из 16 человек, которых она считает политзаключенными, и потребовала освободить их. В этом документе упомянут и Сенцов. 31 мая Собчак написала в Twitter, что лично говорила с Сенцовым по видеотелефону и уговаривала прекратить голодовку. Здоровье Сенцова, по ее словам, вызывает опасения.





Такжев защиту Сенцова выступали Андрей Звягинцев, Борис Гребенщиков, Джонни Депп, Педро Альмодовар, российский и украинский союзы кинематографистов и другие. 19 июня российские деятели искусств опубликовали письмо Владимиру Путину, в котором они просят освободить Сенцова, опасаясь за его здоровье. Обращение подписали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.





В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «никакой общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда». По его словам, согласно действующему законодательству, прошение о помиловании может исходить только от самого осужденного.





Сенцов передал через своего адвоката, что просить Путина о помиловании он не будет.





В середине июля мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.



