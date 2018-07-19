Защитники Куропат — в изоляторе на Окрестина
Ольга Миколайчик, Леонид Кулаков и Мая Наумова находятся в изоляторе на Окрестина.
Об этом Свободе сообщил Павел Северинец.
По словам Северинца, в изоляторе подтверждают пребывание там защитников Куропат, но не говорят, на сколько суток кто из них осужден.
Активистов задержали сегодня в 14 часов около ресторана «Гранд Кушавель», который они собирались пикетировать в рамках кампании бойкота ресторанов бизнесмена Леонида Зайдеса. Зайдес — основной собственник ресторана «Поедем, поедим» около Куропат, закрытия которого активисты добиваются второй месяц.
«Успели только раздать 3 буклета о Куропатах. Пикета как такового и не было», — сказал свидетель задержания Илья Добротвор.
Известно, что задержанных активистов сначала повезли в Центральный РУВД, где после этого над ними состоялся суд.
22:04 19/07/2018
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