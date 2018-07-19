Защитники Куропат — в изоляторе на Окрестина

По словам Северинца, в изоляторе подтверждают пребывание там защитников Куропат, но не говорят, на сколько суток кто из них осужден.





Активистов задержали сегодня в 14 часов около ресторана «Гранд Кушавель», который они собирались пикетировать в рамках кампании бойкота ресторанов бизнесмена Леонида Зайдеса. Зайдес — основной собственник ресторана «Поедем, поедим» около Куропат, закрытия которого активисты добиваются второй месяц.



