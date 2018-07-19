Переводчицу Трампа собираются допросить

Об этом передает РИА Новости.





«Абсолютно нет (не поддерживаю — ред.). Это будет последний раз, когда кто-либо из иностранных лидеров будет встречаться один на один с американским президентом. А иногда нам это может быть нужно», - сказал Грэм в четверг журналистам.





В свою очередь, бывший посол США в РФ Макфол заявил телеканалу MSNBC, что это (дача показаний) было бы полезно.





«Это было бы полезно. Я хорошо ее знаю. Она прекрасный сотрудник госдепартамента. Но я не знаю, кто должен это сделать, я не юрист», - сказал Макфол.





В госдепартаменте РИА Новости сообщили, что по состоянию на утро четверга у них нет информации о том, чтобы переводчица была вызвана.





Накануне представитель госдепа Хезер Науэрт заявила журналистам, что ведомство пока не получало официальных запросов со стороны профильных комитетов парламента.





Ранее ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, выступили с призывами, чтобы переводчица Марина Гросс, которая присутствовала на закрытой части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дала бы показания в конгрессе США.





Эту идею в своих микроблогах Twitter высказали, в частности, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин и конгрессмен Джо Кеннеди III.





Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам.