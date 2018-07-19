«На территории семейного ресторана «Поедем поедим» учредитель учреждения Леонид Зайдес сделает официальное заявление для прессы. В ней будет озвучена позиция владельцев ресторана по поводу последних событий вокруг «Поедем поедим». Также будут предложены компромиссные варианты урегулирования ситуации», – написано в пресс-релизе, передает "Белсат"





Журналистам обещают показать территорию и помещения ресторана. Также отмечается, что на время встречи с журналистами вход на территорию ресторана будет ограничен, чтобы избежать провокаций.





Напомним, что ранее защитник Куропат Павел Северинец выставил Леониду Зайдесу ультиматум.





«У вас есть три дня на то, чтобы принять решение выводить этот ресторан из Куропат. Мы как защитники мемориала готовы его вам бесплатно помочь демонтировать и перенести. Это последнее предложение, оно действует три дня. Мы вам не угрожаем, я вас просто предупреждаю… », – сказал Северинец в телефонном разговоре с Зайдесом.





Сегодня защитники Куропат начали объявленный ранее бойкот бизнесов, к которым имеют отношение владельцы «Поедем поедим». Трое активистов (среди них Ольга Николайчик и Леонид Кулаков) начали акцию бойкотирования у ресторана «Гранд Кушавель». Акция продолжилась буквально несколько минут. Активистов задержал ОМОН.