Леонид Судаленко встал на защиту очередной жертвы трудового контракта

Девушка обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП, пишет гомельская «Весна»





На приеме у правового инспектора труда Леонида Судаленко очередная жертва трудового контракта рассказала, как после декретного отпуска вышла на прежнее место работы – в магазин «Алми», который находится на улице Сухого, 2 областного центра. С ее слов, график работы магазина не позволяет полноценно заниматься воспитанием ребенка, в том числе приводить и забирать его с детского сада и по этой причине она решила уволиться.





«Мое начальство отказывается даже принять заявление на увольнение, заявляя, что в магазине некому работать. Трудовой контракт заканчивается только в следующем году, я хочу уволиться сегодня, но меня никто не слушает», - с тревогой в голосе рассказала историю взаимоотношений с нанимателем продавец.





Она также добавила, что платят в магазине 300-350 рублей и за такие деньги никто не желает работать. Кроме того, продавцов постоянно заставляют оплачивать товары с истекшими сроками годности. В результате не хватает продавцов, ее даже в выходные дни часто отзывали в магазин на работу.





«15 июля в воскресенье у меня был выходной, позвонила завотделом Ольга Шулякова и в приказном порядке заявила, что я должна выйти на работу. Услышав мой отказ, она в грубой форме нецензурно облаяла меня как тот последний сапожник. У меня сохранилась запись этого телефонного звонка. Я поставлена в состояние отчаяния и безысходности», - добавила продавец.





С помощью профсоюзного юриста подготовлено заявление на увольнение по соглашение сторон и отправлено заказным письмом по почте в столичный головной офис зам.директору по персоналу Светлане Красовской. По факту оскорблений в нецензурной форме девушка сегодня направила заявление в территориальное отделение милиции с просьбой начать в отношении оскорбившей ее начальницы административный процесс.





Также направлено заявление в городской центр гигиены и эпидемиологии с просьбой провести проверку магазина, так как со слов продавца они вынуждены продавать и утилизировать испорченные товары, а в овощном отделе очень часто можно наблюдать покусанные грызунами овощи и фрукты.





Профсоюзный инспектор труда также заявил, если предпринятые меры окажутся не достаточными для увольнения, следующим шагом будет обращение в гос.инспекцию по труду о подтверждении невыполнения работодателем условий трудового контракта, что даст право потребовать прекращения трудовых отношений по собственной инициативе с выплатой в пользу работника три среднемесячные зарплаты.





Тем временем, официальный сайт торговой сети «Алми» в рубрике «Преимущества работы у нас» пишет «У нас созданы условия труда, в которых комфортно любому сотруднику».