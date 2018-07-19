Такое наказание присудили Тамаре Сергей, Валентине Коваленко и Любови Санкевич за пикет, который состоялся 24 апреля на площади Свободы в Минске.





В тот день активистки гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» попытались пройти в Дом правительства, где было запланировано послание главы государства народу и парламенту.





На подступах к зданию женщин встретили ребята в штатском и не дали пройти. Активистки отправились на площадь Свободы и провели пикет против отписок чиновников.





Тамара Сергей и единомышленники. Архивное фото, 2016 год





Юрист и правозащитница Тамара Сергей рассказала «Салідарнасці» , что активисты заранее подавали заявление о проведении акции в Мингорисполком на этот день, но получили отказ — в связи с проведением ремонтных работ.





— Когда мы пришли на площадь Свободы, никаких ремонтных работ там не было. Там были сотрудники милиции в штатском, без опознавательных знаков, с камерами в руках.





Получасовой пикет под лозунгом «У Канстытуцыі правы на паперы — нам патрэбныя ў жыцці нашыя правы» сотрудники милиции снимали на видео.





По словам Тамары Сергей, никаких претензий участницам не предъявляли, а через две недели им прислали протоколы.





— Нас не вызывали в милицию, с нас не брали никакие пояснения, как это должно быть по закону. Кроме того, не были составлены протоколы на месте.





Мы написали заявления о том, что, во-первых, не нарушали Конституцию и закон, а во-вторых, нас никто не поставил в известность о том, что против нас ведется административный процесс. Несмотря на это, суд Центрального района Минска привлек нас к административной ответственности.





Как отмечает собеседница «Салідарнасці», на суде были только сотрудники РУВД Центрального района, которые заявили, что они вызывали участниц пикета для дачи показаний, но они не пришли.





Активистки написали жалобу генпрокурору, чтобы провели проверку и привлекли этих сотрудников к ответственности за ложные показания в суде. Генпрокурор отправил жалобу в ГУВД Мингорисполкома, а оттуда она была направлена в РУВД Центрального района. Круг замкнулся — жалоба вернулась в отделение милиции, сотрудники которого, по мнению активисток, нарушили закон.









— Подобная практика стала порочной традицией в Беларуси. Я не знаю, сколько усилий надо приложить народу, чтобы ее разрушить. У нас в стране сложилась государственная система подавления инакомыслящих. Она работает четко. И если во времена СССР мы говорили о существовании телефонного права, то сейчас каждое должностное лицо, каждый винтик этой системы получает обращение и знает, как ему поступить, чтобы эта система сохранялась и функционировала.





17 июля Минский городской суд оставил без изменения постановление суда Центрального района Минска. Это значит, что в ближайшее время с участниц пикета (все они – пенсионерки) начнут взыскивать штрафы, общий размер которых составляет 860 долларов в эквиваленте.





— Мы обратились к Лукашенко публично — и власть во главе с ним наказала нас. Как правило, он обращается к народу, говорит с экранов телевизоров, но не хочет слышать нас. А когда народ обращается к нему, он наказывает его штрафами.





Тамара Сергей заявила, что активисты потребуют от генпрокурора привлечь к ответственности сотрудников Центрального РОВД, которые сфальсифицировали показания в суде Центрального района.





— Ситуация изменится, и эти люди, которые давали ложные показания и способствовали наказанию невиновных людей, не должны в будущем принимать участие в госструктурах.





Тамара Сергей и другие активисты инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» часто приходят в приемную Лукашенко на улице Маркса, 38, но говорят, что не могут достучаться до главы государства.





— Когда мы пытаемся сделать это публично — нас штрафуют. Люди выходят на улицу, потому что у них есть проблемы, и они не могут их решить. Если бы все решалось путем обращения к должностным лицам, в суд и прокуратуру, если бы государственная система функционировала так, как прописано в законах, люди не выходили бы на публичные акции, — уверена Тамара Сергей.