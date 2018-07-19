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Глава МИД: Минск будет учитывать действия НАТО на своих границах

Минск будет учитывать действия НАТО на границах, но в выстраивании военной политики не намерена нагнетать напряженность в регионе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в четверг в Риге.

"Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам", - сказал В.Макей, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям", - добавил он.

По словам министра, белорусская сторона видит, что предпринимаются шаги по усилению активности НАТО в некоторых соседних странах.

"Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений", - заметил глава МИД Беларуси.

"Естественно, мы обязаны думать над тем, как будем реагировать", - добавил он.

Кроме того, В.Макей заявил, что Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории. "Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах", - констатировал министр.

"Выстраивая наши отношения в военно-политической сфере с другими государствами, мы и впредь намерены поступать транспарентно и открыто. Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями", - заявил В.Макей.

18:31 19/07/2018






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