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На премии попавшим на Доску почета выделят 135 тысяч рублей

Победители соревнования за достижение в 2017 году лучших показателей, занесенные на республиканскую доску Почета, получат 135 тысяч рублей (около 67,5 тысячи долларов).

Такую сумму, согласно постановлению Совмина от 16 июля №534, выделят на данные цели облисполкомам и Минскому горисполкому.

Она будет разделена среди 60 победителей, указанных в перечне.

Например, почти все организации и учреждения из списка получат по 1 700 рублей. Это, например, ОАО «Беларуськалий», ООО «ФК БАТЭ», ООО «Деловая сеть», КУП «Минскметрострой».

А области, города и районы получат чуть больше. Так, Минской области причитается 12 800, Минску – 6 400, Наровлянскому району – 3 600 и так далее.

При этом рекомендовано руководителям местных исполнительных и распорядительных органов выплатить вознаграждения в размере не более 10 процентов от выделенной суммы.

Руководителям организаций, филиалов – в размере не более 20 процентов от выделенной суммы.

Работникам местных органов, организаций, филиалов – в размере на одного работника, не превышающем 10 процентов от выделенной суммы.

Также руководителям организаций и филиалов, занесенных на Доску почета, предложено премировать отличившихся работников за счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов и сборов.


18:18 19/07/2018






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