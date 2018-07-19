Россия отменила визит Лаврова в Грецию и вышлет греческих дипломатов

По словам посла РФ в Афинах Андрея Маслова, сентябрьский визит Лаврова утратил актуальность. Глава российского диппредставительства также добавил, что РФ вышлет греческих дипломатов "в соответствии с существующей практикой". Сроки высылки пока неизвесты.





13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".





Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.





По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании.