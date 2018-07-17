На российский фейковых сайтах есть такой популярный жанр: какой-нибудь мощный «полковник Генштаба» рассказывает, что Россия не вмешивалась в выборы США, а потом, для убедительности, приводят и мнение фейкового «бывшего эксперта ЦРУ». И «бывший эксперт» как начнет: и про то, что Россия не вмешивалась в выборы, и про то, что США сами виноваты!





В этот понедельник весь мир мог наблюдать подобное шоу в прямом эфире, с той только разницей, что в роли «полковника Генштаба» выступал Владимир Путин, а в роли «бывшего эксперта ЦРУ» — президент США.





Путин вывалил на аудиторию весь стандартный набор Первого канала: Россия — демократическая страна, в выборы мы не вмешивались, а спецслужбы в своих докладах все врут, я бывший чекист, сам знаю. Это было то, что российская власть умеет делать лучше всего: называть белое черным, а черное — белым. И самим фактом этого опуская своего визави: ну что, ты ведь не осмелишься публично предъявить мне претензии?





И президент Трамп, который если и лезет в карман, то не за словом, а за мятной конфетой, чтобы вручить ее канцлеру Германии со словами «и не говорите потом, что я вам ничего не дал», — тот самый президент Трамп, который кого угодно перехамит, который только что назвал канадского премьера «бесчестным слабаком» и заявил французскому президенту Макрону, что «все террористы — в Париже», а ровнешенько перед встречей с Терезой Мей назвал ее заклятого врага Бориса Джонсона «отличным будущим первым министром», — вот этот самый президент Трамп или молчал, или вертел головой, или поддакивал.



