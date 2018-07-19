Готовится визит Лукашенко в Латвию

По словам дипломата, одной из тем переговоров стала подготовка взаимных визитов на высшем уровне. Он напомнил, что в феврале Беларусь посетил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, который передал Александру Лукашенко приглашение посетить с визитом Латвию.





«Визит подготавливается долгое время. Он должен быть очень насыщенным. У нас есть комиссии, которые над этим работают», - сказал Эдгарс Ринкевичс.

