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Готовится визит Лукашенко в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сегодня в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем сообщил журналистам о подготовке визита Александра Лукашенко, пишет БелТА.

По словам дипломата, одной из тем переговоров стала подготовка взаимных визитов на высшем уровне. Он напомнил, что в феврале Беларусь посетил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, который передал Александру Лукашенко приглашение посетить с визитом Латвию.

«Визит подготавливается долгое время. Он должен быть очень насыщенным. У нас есть комиссии, которые над этим работают», - сказал Эдгарс Ринкевичс.

18:05 19/07/2018






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