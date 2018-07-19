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Путин предостерегает НАТО от принятия в Альянс Украины и Грузии

Владимир Путин считает, что странам Запада следует серьезно подумать о возможных последствиях включения в НАТО Грузии и Украины.

Выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, сообщает РБК. По словам президента РФ, тем, кто стремится сделать это, «следует подумать о последствиях такой безответственной политики».

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», — объяснил Путин.

Он отметил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. «Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО», — подчеркнул Путин.


Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда он назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. «Реакция будет крайне негативной», — пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать. 

«Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса», — сказал генсек НАТО.



18:09 19/07/2018






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