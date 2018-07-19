Путин предостерегает НАТО от принятия в Альянс Украины и Грузии

Выступая на встрече с послами и постоянными представителями России, Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, сообщает РБК . По словам президента РФ, тем, кто стремится сделать это, «следует подумать о последствиях такой безответственной политики».





«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», — объяснил Путин.





Он отметил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. «Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО», — подчеркнул Путин.









Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда он назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. «Реакция будет крайне негативной», — пообещал Путин.





В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать.





«Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса», — сказал генсек НАТО.







