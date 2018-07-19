"Может, КГБ ответит, куда пропал Захаренко"

Срок предварительного расследования уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко продлен до 24 сентября 2018 года. Об этом руководителя правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека уведомил начальник отдела Следственного комитета Юрий Варавко.





- Ответ Следственного комитета нас совершенно не удивил. КГБ сейчас демонстрирует успехи по раскрытию коррупционных преступлений, так может Следственный комитет передаст дело в КГБ? Надеемся, что КГБ проведет полное разбирательство и даст ответ на вопрос, куда пропал Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский?





Тем более, что еще в 2004 году родственники пропавших (и Зинаида Гончар, и Ольга Завадская, Светлана Завадская, Ирина Красовская, Погоняйло, я) уже просили КГБ взять дело под свой контроль, поскольку прокуратура Минска не могла расследовать громкие исчезновения, - рассказал Олег Волчек "Белорусскому партизану".





Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко был похищен 7 мая 1999 года рядом с домом, где он жил. Но только 17 сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса.





Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.





1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.





Мать похищенного политика Ульяна Захаренко так и не дождалась правды о судьбе сына - 14 мая 2018 года, на 95-м году жидни Ульяны Захаренко не стало.