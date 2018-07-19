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Комплекс "Поедем поедим" у Куропат появился с одобрения Лукашенко?

Гродненский журналист Денис Ивашин выяснил новые факты в деле владельцев бывшего "Бульбаш-холла".

Комплекс "Поедем поедим" у Куропат появился с одобрения Лукашенко?
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Схема выявленных фирм-«прокладок», показывающая связи десятка бизнесменов в строительстве«Поедем, поедим».
После исследования многочисленных фирм-«прокладок», связанных с «рестораном на костях», удалось обнаружить связи, которые объясняют, почему в 2012 году после однозначного запрета Генеральной прокуратуры и Министерства культуры дальше строить развлекательный центр никакие меры не были приняты, а защитную зону незаконно уменьшили и провели по периметру комплекса, передает Белсат.

Следы собственников «Поедем поедим» на Кипре

Как известно, главный заказчик «Бульбаш-холла» – СООО «БелРестИнвест» является созданием трех других крупных компаний. 16,7% от нее имеет «Bealcy investments Ltd». Также этой компании принадлежат и 14,5% фирмы «Белновотекс групп», которая, в свою очередь, владеет ООО «Амизбел»: сегодня это главная юридическая фирма, которая реализует деятельность ресторана «Поедем поедим».

«Bealcy investments Ltd» зарегистрировали в 2008 году на целую группу человек, которых удалось найти в государственном регистре юридических лиц Кипра. Вписанные владельцы оказались подставными, поскольку, как выяснилось, на каждого из них зарегистрировано еще по несколько сотен подобных фирм.

«В ходе расследования я решил выяснить, какие предполагаемые компании могут быть связаны с «Bealcy investments Ltd». Я обнаружил две: СООО «Билси» и ООО «Билси-Риэлт». Обе принадлежат Екатерине Бекбулатовой. Также удалось выяснить, что Екатерина является непосредственным бизнес-партнером Вячеслава Азаренко, еще одного фигуранта дела «Бульбаш-холла». Удалось также найти их общую компанию «Iliotropion Trade & Servis Ltd»., также зарегистрированную на Кипре», – поясняет Денис Ивашин.

Как рассказал журналист, Вячеслав Азаренко родился в 1964 году в Могилеве, однако на сегодняшний момент имеет гражданство Российской Федерации. Бизнесмен занимается оптовой торговлей зерна и семян. Имеет также отдельную строительную компания, которая застраивает элитный районы в Подмосковье. 

Однако также совместные бизнес проекты он имеет и с Леонидом Сагальчиком, собственником еще одной крупной компании Lenthon Reality LLC, которая на 33% владеет выше упомянутыми СООО «БелРестИнвест» и 29% ООО «Белновотексгруп». Леонид Сагальчик живет в США, однако не впервые в Беларуси инвестирует в различные проекты.
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Семейные узы

Что касается Екатерины Бекбулатовой, Денису Ивашину удалось обнаружить ее связь с Вадимом Бекбулатовым. В начале не было известно, кем приходится женщина заслуженному белорусском оккеисту. След привел к сыну Никите, о котором Вадим Бекбулатов вспоминал в одном из интервью. А вспоминал хоккеист то, что юноша Никита учится в США.

«Через социальные сети мне удалось найти Никиту Бекбулатова, который действительно учился в США. Кроме того фото с ним выбросило на своей странице в Одноклассниках сама Екатерина, что подтвердило связь парня с матерью. Дальше еще интереснее. Во время учебы в США, Никита Бекбулатов пытался открыть совместную бизнес-компанию. И как вы думаете с кем? С сыном Вячеслава Азаренко, Дени!», – рассказывает журналист.

По мнению Ивашина, этот факт указывает на связь семей Азаренко и Бекбулатова. В 2016 году после учебы Никита вернулся в Российскую Федерацию, где стал работать в компании своего отца.

Кроме того журналист приводит еще один интересный факт. Удалось обнаружить старые минские адреса Вячеслава Азаренко и Вадима Бекбулатова, которые, как оказалось, отличаются только номером квартир. Бизнесмены были соседями и жили в одном подъезде. Вполне возможно, что юношеская дружба переросла также и в совместный бизнес.


Бекбулатов и Лукашенко

Вадим Бекбулатов родился в 1970 году, в свое время был знаменитым спортсменом: представлял Беларусь на Олимпийских играх 1998 и 2002 годах. После окончания карьеры в 2005 году ему предложили пост капитана хоккейной команды президента Республики Беларусь.

«Только представьте себе, начиная с 2005 года Вадим Бекбулатов играет в одной команде с первым лицом в стране. Все время они находятся в неформальной обстановке. И известно, что продвинуть интересы, связанные с его бизнесом, бизнесом его сына, его жены, его друзей, очень легко. А все они в той или иной степени связаны с развлекательным комплексом в Куропатах», – говорит Ивашин.

По мнению журналиста именно через Вадима Бекбулатова совершается продвижение всех вопросов, связанных с деятельностью этого комплекса и также с замалчиванием, отсутствием реакции на приказ государственных органов, прежде всего Генеральной прокуратуры и Министерства культуры, изданный в 2012 году, остановить строительство и наказать виновных.

16:24 19/07/2018






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