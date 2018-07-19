"Кризис саммита": Time ошеломил новой обложкой

На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.









На обложке присутствует заголовок: «Кризис саммита». Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Саммит прошел в Хельсинки 16 июля. Эксперты считают его бесполезным.







