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"Кризис саммита": Time ошеломил новой обложкой

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами и президента США Дональда Трампа, и президента России Владимира Путина.

На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.


На обложке присутствует заголовок: «Кризис саммита». Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Саммит прошел в Хельсинки 16 июля. Эксперты считают его бесполезным.


«Отличная обложка: два в одном. И мне с самого начала кажется, что они созданы друг для друга. А если мне что-то кажется, значит так оно и есть», «Трампутин», — началось ироничное обсуждение обложки в сети, пишет politeka.net

15:48 19/07/2018






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