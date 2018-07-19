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Задержания активистов под "Гранд Кушавелем"

Возле столичного ресторана "Гранд Кушавель" сотрудники милиции 19 июля около 14 часов задержали активистов защиты Куропат Леонида Кулакова, Ольгу Николайчик и Майю Наумову.

Задержания активистов под "Гранд Кушавелем"
фото: БелаПАН
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Они раздавали прохожим листовки и разъясняли ситуацию с рестораном "Поедем поедим", который построен в  мемориальной зоне Куропат, передает ПЦ "Вясна".

Сразу к ним подошел сотрудник милиции, который объявил, что действия активистов незаконны и вызвал наряд ОМОНа. Леонид Кулаков успел сообщить по телефону, что всех везут в Центральный РУВД Минска.
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Напомним, что активный защитник Куропат Павел Северинец призвал 19 июля в 14.00 присоединятся к пикетированию еще одного из ресторанов владельцев «Поедем, поедим» в Минске, «Гранд Кушавель». 

Защитники планируют раздавать листовки, объясняет посетителям, чем бизнесмены Зайдес и Сурис занимаются в Куропатах, и рекомендовать не посещать ресторан. Параллельно с 12.00 будет продолжаться вахта в Куропатах.

15:17 19/07/2018






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