Об этом стало известно « Нашей Ниве » из двух источников.





Версии о том, как об этом узнало управление собственной безопасности и в чем состояло нарушение служебной этики, расходятся. Сходятся источники в одном — из органов полковнику пришлось уйти.





Бывшие подчиненные в телефонном разговоре подтвердили, что этот человек больше в системе МВД не работает. С официального сайта его фамилия тоже исчезла — в соответствующей графе напротив должности пустое место.













Возможно, британцы просто попали «под горячую руку» в то время, когда в министерстве находились в шоке от поведения высокопоставленного сотрудника.









Кстати, тогда прокомментировал позицию ведомства и глава МВД Шуневич, заявивший, что "не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права".





"Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий", - объяснил Шуневич, заметив, что сегодня остро стоит проблема проникновения в наше общество "несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий".





Тем временем в пресс-службе областного УВД, из которого был уволен высокопоставленный офицер, пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.