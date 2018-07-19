В четырех случаях сотрудники милиции обвинили активиста в нарушении ПДД, еще один протокол составлен против него за участие в несанкционированном массовом мероприятии, передает Гомельская весна





«Являясь пешеходом на прилегающей к АЗС «Беларуснефть» Боровлянского сельского Совета территории, необоснованно препятствовал движению транспортных средств», - с такой мотивировкой инспектор ДПС УВД Миноблисполкома, ст. лейтенант милиции Дмитрий Витушко выписал защитнику Куропат четыре постановления о штрафе в одну базовую величину по каждому.





Пятый протокол за несанкционированное массовое мероприятие будет рассматривать суд Минского района. Кроме Бориса Аникеева, в это день сотрудники милиции составили протоколы и на других защитников Куропат.





Активист отмечает, что он, как и другие, пикетируют развлекательное заведение не с целью возможного нарушения закона, а ради приостановления деятельности и закрытия незаконной постройки развлекательного комплекса в охранной зоне урочища Куропаты.









«Считаю, что использование сотрудников ГАИ в этом безусловно политическом преследовании является несоответствующим тем целям, которые стоят перед белорусской милицией, на которую возложили ответственность за использование служебных полномочий против мирных граждан», - заявил сайту «Гомельская весна» Б. Аникеев.

Напомним, на участников протестных акций в Куропатах уже оформлено свыше 70-ти административных протоколов, связанных с обвинением в нарушении ПДД, неподчинении сотрудникам милиции и в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.





Наиболее активные защитники Куропат отбыли административные аресты.