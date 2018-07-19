Кандидатуру нового посла РФ в Беларуси рассмотрят в Госдуме
Комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на следующей неделе планирует провести заседание, на котором утвердит посла РФ в Беларуси.
"Мы с вами должны будем собраться на следующей неделе в связи с назначением посла РФ в Беларуси", - заявил председатель комитета Леонид Калашников. в среду на заседании комитета.
Ранее источник в Госдуме сообщил "Интерфаксу" что послом в Беларусь планируется назначить Михаила Бабича, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Должность посла России в Беларуси с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков.
Суриков - единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более 5 лет.
12:49 19/07/2018
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