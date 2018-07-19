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Кандидатуру нового посла РФ в Беларуси рассмотрят в Госдуме

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на следующей неделе планирует провести заседание, на котором утвердит посла РФ в Беларуси.

"Мы с вами должны будем собраться на следующей неделе в связи с назначением посла РФ в Беларуси", - заявил председатель комитета Леонид Калашников. в среду на заседании комитета.

Ранее источник в Госдуме сообщил "Интерфаксу" что послом в Беларусь планируется назначить Михаила Бабича, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.


Должность посла России в Беларуси с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков.

Суриков - единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более 5 лет.

12:49 19/07/2018






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