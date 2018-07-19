Кандидатуру нового посла РФ в Беларуси рассмотрят в Госдуме

"Мы с вами должны будем собраться на следующей неделе в связи с назначением посла РФ в Беларуси", - заявил председатель комитета Леонид Калашников. в среду на заседании комитета.





Ранее источник в Госдуме сообщил " Интерфаксу " что послом в Беларусь планируется назначить Михаила Бабича, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.









Должность посла России в Беларуси с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков.





Суриков - единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более 5 лет.