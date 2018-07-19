Почобут: В условиях кризиса власть опасается социального взрыва

"Атикоррупционный раж не проходит. СМИ бомбардируют информациями об очередных арестах. В то же время особого отзыва в народных массах не наблюдается. Нет сочувствия к арестованым, нет никаких сильных эмоций. Арестованые стали цифрами в статистике.





Единственный осязаемый успех этой компании - у критиков Лукашенко выбиваются антикоррупционные лозунги. Мол, борьба-то с коррупцией идёт... Коррупционеров сажают.



