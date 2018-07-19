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Почобут: В условиях кризиса власть опасается социального взрыва

Известный журналист прокомментировал очередную антикоррупционную кампанию.

"Атикоррупционный раж не проходит. СМИ бомбардируют информациями об очередных арестах. В то же время особого отзыва в народных массах не наблюдается. Нет сочувствия к арестованым, нет никаких сильных эмоций. Арестованые стали цифрами в статистике.

Единственный осязаемый успех этой компании - у критиков Лукашенко выбиваются антикоррупционные лозунги. Мол, борьба-то с коррупцией идёт... Коррупционеров сажают.

Думаю, что это и есть главная причина, почему шоу продолжается. В условиях кризиса власть все же опасается социального взрыва. И работает на опережение", — написал Анджей Почобут в Фейсбуке. 

12:04 19/07/2018






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