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Бывший узник Освенцима - Сенцову: Тебе надо выжить и потом судить этих палачей

Проживающий в Харькове бывший узник концлагеря Освенцим Игорь Малицкий призвал украинского политзаключенного Олега Сенцова жить дальше.

Экс-узник Освенцима в Facebook попросил передать обращение голодающему Сенцову.

«Надеюсь, что я еще не опоздал. Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе как бывший узник «Освенцима» и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии — как к узнику теперь уже путинских лагерей. Не делай подарка палачам — держись! Борись за жизнь и свободу так, как мы боролись и выжили... Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее», — написал он.

По словам Игоря Малицкого, люди будут скандировать «Слава Украине», как это сделал футболист сборной Хорватии Домагой Вида.

«Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи и государства, нас, патриотов Украины, и назло врагам!» — написал бывший узник Освенцима.


Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

Владимира Путина неоднократно просили содействовать освобождению Олега Сенцова, но он отказывался.

Источник: gazetaby.com
11:29 19/07/2018






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