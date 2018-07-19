Экс-узник Освенцима в Facebook попросил передать обращение голодающему Сенцову.





«Надеюсь, что я еще не опоздал. Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе как бывший узник «Освенцима» и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии — как к узнику теперь уже путинских лагерей. Не делай подарка палачам — держись! Борись за жизнь и свободу так, как мы боролись и выжили... Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее», — написал он.





По словам Игоря Малицкого, люди будут скандировать «Слава Украине», как это сделал футболист сборной Хорватии Домагой Вида.





«Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи и государства, нас, патриотов Украины, и назло врагам!» — написал бывший узник Освенцима.









Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.





14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.





Владимира Путина неоднократно просили содействовать освобождению Олега Сенцова, но он отказывался.