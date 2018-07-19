Британская полиция установила исполнителей отравления Скрипалей

Об этом сообщает в четверг информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник.





покушение совершили российские граждане, передает радио Следователи определили подозреваемых по камерам наружного видеонаблюдения в Солсбери и сопоставили полученные изображения с данными людей, которые прилетели в Великобританию незадолго до отравления. Исходя из этого, полиция пришла к выводу, чтопередает радио Свобода





В апреле британская пресса со ссылкой на полицию писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В полиции считают, что он уже вернулся в Россию.





Накануне The Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщила, что покушение на Скрипаля организовала группа из шести человек во главе с сотрудницей ГРУ.









Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Их удалось спасти.





Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.