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Турция отменила режим чрезвычайного положения

Парламент Турции спустя два года после попытки военного переворота впервые не продлил режим ЧП.

В Турции отменили режим чрезвычайного положения, который ввели два года назад после попытки государственного военного переворота, сообщает liga.net со ссылкой на турецкие СМИ.

В апреле этого года чрезвычайное положение было продлено в седьмой раз. 

Согласно турецкой Конституции, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

В пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны продолжат борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они подозревают в попытке путча.


Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года. Тогда военнослужащие - противники власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана - взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.

Однако попытка не возымела успеха, и турецкие власти подавили путч.

14 июля советник президента Турции Ибрагим Калин анонсировал отмену чрезвычайного положения с оговоркой, что его возобновят в случае новой "экстраординарной угрозы".

10:23 19/07/2018






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