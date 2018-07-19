Гарри Погоняйло: Для раскрытия убийства Шеремета нет политической воли
20 июля исполняется два года со дня убийства известного журналиста, основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета.
Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван рано утром в Киеве 20 июля 2016 года, сам Павел погиб на месте преступления. Он похоронен на Северном кладбище Минска.
В каком состоянии находится расследование убийства? Можно ли рассчитывать на то, что убийцы и заказчики будут найдены? На эту тему рассуждают эксперты "Завтра твоей страны"
Бастунец: Надеемся, что это преступление будет раскрыто
По словам председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, пока не известно ничего нового о ходе расследования убийства Павла Шеремета.
— Разговоры с украинскими коллегами не дают оптимизма, хотя мы надеемся, что это преступление будет раскрыто. Есть надежда, что здесь нет такой сильной политической составляющей, как в серии исчезновений или убийств в 1990-х в Беларуси. Но пока никаких новых данных нет, — констатирует глава БАЖ.
Почему такие дела или не раскрываются вообще, или расследуются не до конца: если исполнители преступления еще несут наказание, то имена заказчиков остаются неизвестными? Андрей Бастунец называет несколько составляющих этой проблемы.
— Часто именно политические резоны мешают продвижению следствия. В других случаях это просто невозможность быстро расследовать преступление, поскольку оно было хорошо подготовлено и осуществлено, и оно может быть расследовано благодаря каким-то случайным обстоятельствам через пять или десять лет, когда вдруг совпадают отпечатки пальцев или вдруг срабатывают фотороботы, ДНК. Такие преступления могут иметь достаточно длинную цепочку от исполнителя до заказчика, и эта цепочка может быть оборвана в любой момент и на любом ее звене, — отмечает собеседник.
Президент Украины Петр Порошенко обещал в ближайшие сроки расследовать убийство Павла, которого называл чуть ли не своим другом, однако этого не произошло. Почему?
— Комментировать обещания президентов сложно, идет ли речь о Порошенко или других. Мы слышали подобные высказывания и из уст главы Беларуси в отношении исчезновения Дмитрия Завадского, который, кстати, был другом Павла Шеремета, но пока до конца все остается неясным, — говорит Андрей Бастунец.
Погоняйло: Убийство Павла связано с его профессиональной деятельностью
В свое время бывший адвокат и судья, а ныне председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло представлял в суде интересы Шеремета и Завадского в процессе о незаконном пересечении журналистами белорусско-литовской границы, когда те готовили сюжет по этой проблематике для российского канала ОРТ.
Он полагает, что убийство Шеремета является политически мотивированным, а такие преступления расследуются крайне плохо и неохотно любыми властями.
— Убийство Павла носит чисто политический характер, оно связано с его профессиональной деятельностью. Кто конкретно заказывал и осуществил его, трудно сказать, поскольку информации очень мало. Но хочется надеяться, что власти Украины сделают все возможное для раскрытия этого преступления, поскольку оно было слишком демонстративным в отношении публичного человека и хорошего журналиста. Но, видимо, сегодня еще не настало время расставлять все точки над і, и в этом тоже, возможно, повинны власти Украины, — считает юрист.
Он добавляет, что два года назад, когда произошла трагедия, политические и оперативно-следственные структуры были крайне разобщены, слишком политизированы, что и привело к недостаточному результату по раскрытию этого преступления.
— Если в течение первых часов, первых суток такое демонстративное и ярое преступление, осуществленное в центре города средь бела дня, не раскрывается, его потом очень трудно раскрывать и собирать улики, — обращает внимание эксперт.
По его словам, в деле Шеремета рассматривались несколько версий, в том числе и российский след, но пока никаких серьезных данных нет. — Боюсь, здесь есть политический раздрай, который сказывается на силовых структурах, там люди тоже очень политизированы, они примыкают то к одному, то к другому, то к третьему крылу, работают несогласованно, возможно, даже создавая друг другу искусственные помехи, что не может привести к положительному итогу расследования дела, — сожалеет Гарри Погоняйло.
Те, кто возглавляет и проводит расследования по делам такого рода, всегда подконтрольны политическим силам, уверен собеседник.
— И если нет политической воли для раскрытия такого преступления, ответственные органы особо стараться не будут. А если и будут иметь какие-то улики и доказательства, то не будут спешить их обнародовать, так как это дело уже политических властей, оглашать эти сведения или нет, — резюмирует глава юридической комиссии БХК.
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10:05 19/07/2018
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