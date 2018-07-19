Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван рано утром в Киеве 20 июля 2016 года, сам Павел погиб на месте преступления. Он похоронен на Северном кладбище Минска.





В каком состоянии находится расследование убийства? Можно ли рассчитывать на то, что убийцы и заказчики будут найдены? На эту тему рассуждают эксперты " Завтра твоей страны





Бастунец: Надеемся, что это преступление будет раскрыто





По словам председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, пока не известно ничего нового о ходе расследования убийства Павла Шеремета.





— Разговоры с украинскими коллегами не дают оптимизма, хотя мы надеемся, что это преступление будет раскрыто. Есть надежда, что здесь нет такой сильной политической составляющей, как в серии исчезновений или убийств в 1990-х в Беларуси. Но пока никаких новых данных нет, — констатирует глава БАЖ.





Почему такие дела или не раскрываются вообще, или расследуются не до конца: если исполнители преступления еще несут наказание, то имена заказчиков остаются неизвестными? Андрей Бастунец называет несколько составляющих этой проблемы.





— Часто именно политические резоны мешают продвижению следствия. В других случаях это просто невозможность быстро расследовать преступление, поскольку оно было хорошо подготовлено и осуществлено, и оно может быть расследовано благодаря каким-то случайным обстоятельствам через пять или десять лет, когда вдруг совпадают отпечатки пальцев или вдруг срабатывают фотороботы, ДНК. Такие преступления могут иметь достаточно длинную цепочку от исполнителя до заказчика, и эта цепочка может быть оборвана в любой момент и на любом ее звене, — отмечает собеседник.





Президент Украины Петр Порошенко обещал в ближайшие сроки расследовать убийство Павла, которого называл чуть ли не своим другом, однако этого не произошло. Почему?





— Комментировать обещания президентов сложно, идет ли речь о Порошенко или других. Мы слышали подобные высказывания и из уст главы Беларуси в отношении исчезновения Дмитрия Завадского, который, кстати, был другом Павла Шеремета, но пока до конца все остается неясным, — говорит Андрей Бастунец.









Погоняйло: Убийство Павла связано с его профессиональной деятельностью





В свое время бывший адвокат и судья, а ныне председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло представлял в суде интересы Шеремета и Завадского в процессе о незаконном пересечении журналистами белорусско-литовской границы, когда те готовили сюжет по этой проблематике для российского канала ОРТ.





Он полагает, что убийство Шеремета является политически мотивированным, а такие преступления расследуются крайне плохо и неохотно любыми властями.





— Убийство Павла носит чисто политический характер, оно связано с его профессиональной деятельностью. Кто конкретно заказывал и осуществил его, трудно сказать, поскольку информации очень мало. Но хочется надеяться, что власти Украины сделают все возможное для раскрытия этого преступления, поскольку оно было слишком демонстративным в отношении публичного человека и хорошего журналиста. Но, видимо, сегодня еще не настало время расставлять все точки над і, и в этом тоже, возможно, повинны власти Украины, — считает юрист.





Он добавляет, что два года назад, когда произошла трагедия, политические и оперативно-следственные структуры были крайне разобщены, слишком политизированы, что и привело к недостаточному результату по раскрытию этого преступления.





— Если в течение первых часов, первых суток такое демонстративное и ярое преступление, осуществленное в центре города средь бела дня, не раскрывается, его потом очень трудно раскрывать и собирать улики, — обращает внимание эксперт.





По его словам, в деле Шеремета рассматривались несколько версий, в том числе и российский след, но пока никаких серьезных данных нет. — Боюсь, здесь есть политический раздрай, который сказывается на силовых структурах, там люди тоже очень политизированы, они примыкают то к одному, то к другому, то к третьему крылу, работают несогласованно, возможно, даже создавая друг другу искусственные помехи, что не может привести к положительному итогу расследования дела, — сожалеет Гарри Погоняйло.





Те, кто возглавляет и проводит расследования по делам такого рода, всегда подконтрольны политическим силам, уверен собеседник.





— И если нет политической воли для раскрытия такого преступления, ответственные органы особо стараться не будут. А если и будут иметь какие-то улики и доказательства, то не будут спешить их обнародовать, так как это дело уже политических властей, оглашать эти сведения или нет, — резюмирует глава юридической комиссии БХК.