Белорусско-европейские отношения в последние два месяца оказались очень богатыми на события разного политического уровня и масштаба. Аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» прежде всего обращают внимание на телефонный разговор между Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем (по инициативе австрийской стороны), в ходе которого Курц пригласил президента Беларуси посетить Австрию. Ожидается, что визит состоится во второй половине года. Лукашенко, в свою очередь, также пригласил главу австрийского правительства приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.





Но, пожалуй, самым резонансным событием периода мониторинга (май-июнь) стал приезд в Минск федеральных президентов Австрии и Германии, которые 29 июня приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец». В тот же день Лукашенко провел с ними двусторонние встречи.

Кстати, президент Австрии Александр Ван дер Беллен стал первым в истории главой австрийского государства, посетившим Беларусь. В ходе встречи с ним большой акцент был сделан на вопросах региональной безопасности, где у Минска и Вены очень много общих оценок и подходов. Белорусский президент также высказал благодарность за роль Австрии в процессе нормализации отношений Беларуси и ЕС. И во время встречи с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Лукашенко также выразил благодарность за позицию Берлина по нормализации отношений между Беларусью и ЕС. Он передал самые лучшие пожелания Ангеле Меркель и подчеркнул, что белорусская сторона выполнила все, о чем Меркель говорила Лукашенко на полях встречи «Нормандской четверки» в феврале 2015 г.





Еще одним важным событием в белорусско-европейских отношениях стал визит Владимира Макея в Брюссель по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса. Это первый с 1995 г. визит министра иностранных дел Беларуси в Бельгию, который стал ответным на визит бельгийского министра в Минск.





Аналитики экспертной площадки «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» отмечают, что накануне визита авиационные власти Беларуси и Бельгии договорились увеличить количество прямых авиарейсов между странами – теперь в неделю может осуществляться до 5 таких рейсов. Также достигнута договоренность о начале сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок (каждая сторона сможет совершать до 5 грузовых рейсов в неделю). Кроме того, Беларусь попросила власти Бельгии оказать содействие в проведении в апреле 2019 г. в Антверпене экономического форума Беларусь-ЕС с планируемым участием премьер-министра Беларуси.









Анализируя данный визит главы белорусского МИД в Брюссель, эксперты особое внимание обращают на следующие факты: часть программы визита в Брюссель была посвящена переговорам в институтах ЕС. Белорусская делегация провела встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и общей политике безопасности Федерикой Могерини и еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом (на снимке). Был проведен своего рода аудит состояния отношений и обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия, а также участия Беларуси в «Восточном партнерстве». Кстати, по итогам переговоров пресс-служба МИД Беларуси сделала акцент на том, что возможное подписание Приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС рассматривается как «первый шаг в направлении модернизации договорно-правовой базы отношений и придания им всеобъемлющего характера».





Примечательно, что в рамках визита в Брюссель Макей также провел встречу с представителями ряда крупных мировых СМИ, в том числе Wallstreet Journal, Reuters, Bloomberg.





Подводя итоги многосторонних дискуссий в формате министерских диалогов, а также двусторонних переговоров с делегацией во главе с еврокомиссаром Ханом, Владимир Макей высказал мнение, что за последние несколько лет в отношениях Беларуси и ЕС был достигнут большой прогресс, который «значительно больше тех наших «достижений», которые были предыдущие 20 лет». По его мнению, это касается не только атмосферы отношений, но и «конкретных, осязаемых, ощутимых результатов».





Похожую оценку динамике отношений в ходе встречи с Ханом дал и А. Лукашенко. По его словам, отношения Беларуси и ЕС вышли на «какой-то уровень стабильности». В ходе этой встречи белорусский президент в очередной раз обозначил приоритеты Минска в отношениях с ЕС: «Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни – это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения. Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти на трансформацию, реформирование нашего политического устройства». При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск пока не видит со стороны ЕС соразмерного движения в сторону Беларуси: «мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас».





Хан, со своей стороны, также подчеркнул, что «за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения».





Эксперты считают, что обнародование в начале июля отчета Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) о результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС будет иметь важное значение для дальнейшей дискуссии между Минском и Брюсселем по тематике ядерной безопасности. А значит – и по другим вопросам двусторонней повестки. В том числе и перспективам подписания Приоритетов партнерства, которое во многом заблокировано позицией Литвы из-за разногласий вокруг БелАЭС.





СПРАВКА:

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-мае 2018 г. составил 7 млрд 332,4 млн долл. США (137,6% от показателя за аналогичный период 2017 г.). Белорусский экспорт равнялся 4 млрд 436,4 млн долл. США. Этот показатель на 52,5% больше показателя января-мая 2017 г. Импорт из стран ЕС составил 2 млрд 896 млн долл. США (увеличился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 1 млрд 540,4 млн долл. США.



